Рудьковский: все летают, а мне нельзя?..

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявляет, что и представители Секретариата Президента Украины, и другие высокопоставленные должностные лица летают за границу за государственные средства. Об этом он заявил сегодня на „Свободе” в эфире телеканала “Интер”.

„Посмотрите, Юрий ЛУЦЕНКО больше десяти поездок с семьей в Крым, посмотрите, Арсений ЯЦЕНЮК из бюджета оплачивал поездки, из министерского фонда... Я, как министр, знаю, сколько летает руководитель Секретариата Президента, члены Секретариата Президента, семьи – используют авиакомпанию „Україна” в своих частных интересах”, - отметил руководитель Министерства транспорта.

Об этом он заявил, комментируя возбуждение СБУ уголовного дела относительно незаконного использования государственных средств в Минтрансе на сумму 390 тыс. грн. По информации СМИ, эпизод, по которому Н.РУДЬКОВСКИЙ вызывался на допрос в СБУ, касается поездки "Киев – Париж – Киев" на частном чартерном самолете, которую он осуществил с 9 по 12 июня этого года, оплатив этот рейс за счет Минтранса. Якобы на борту этого самолета также находилась одна из прежних “Мисс Украина”.

Н.РУДЬКОВСКИЙ отметил, что он летел чартерным рейсом в Париж, в соответствии с утвержденной Кабинетом Министров командировкой, и исполнял служебные обязанности.

Отвечая на вопрос, что на борту самолета делало постороннее лицо, министр заметил, что эту информацию необходимо проверить, и если эта информация подтвердится, то за перелет этого лица необходимо будет заплатить.

Н.РУДЬКОВСКИЙ подчеркнул, что во время, когда в СМИ была распространена информация, что он якобы прячется от допроса, он вообще не получал повестки. „Сначала руководство Службы безопасности делает политические заявления и выбрасывает их в желтую прессу, о том, что открыто уголовное дело, предъявлено обвинение, не появляется на допрос... Я не получал повестки ни в первый, ни во второй день, когда по каналам шла информация”, - отметил он.

Н.РУДЬКОВСКИЙ назвал действия СБУ „спровоцированной акцией”.