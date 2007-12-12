ГАИ приготовило водителям новогодний сюрприз

С 1 января 2008 года в Украине начинается внедрение специального знака государственного образца (стикера), который будет свидетельствовать о наличии у владельца транспортного средства полиса гражданско-страховой ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Алексей КАЛИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Государственная комиссия, регулирующая все эти вопросы, утвердила образец государственного знака, который будет находиться на лобовом стекле автомобиля и будет свидетельствовать о наличии у водителя полиса гражданской страховой ответственности”, - сказал А.КАЛИНСКИЙ.

По его словам, если на автомобиле отсутствует этот специальный знак, то автомобиль подлежит остановке и проверке работниками ГАИ. Он отметил, что будут проверять все документы согласно Правилам дорожного движения, а также наличие полиса гражданско-страховой ответственности, за отсутствие которого, в соответствии с законодательством, предусмотрена ответственность.

Как сказал А.КАЛИНСКИЙ, на сегодняшний день сумма штрафа за отсутствие полиса составляет 17 гривен, однако, в соответствии с соответствующим законопроектом, эта сумма будет увеличена.

А.КАЛИНСКИЙ также отметил, что отсутствие стикера еще не говорит о том, что водитель автоматически будет привлечен к ответственности. «Не за отсутствие этого стикера водитель привлекается к ответственности, а за отсутствие самого полиса”, - уточнил А.КАЛИНСКИЙ.

По его словам, законом предусмотрена определенная категория лиц, которые освобождены от наличия специального знака на лобовом стекле, в частности, речь идет об инвалидах.

Как отметил А.КАЛИНСКИЙ, контроль наличия полиса предусмотрен при техническом осмотре транспортных средств, при нарушении водителем Правил дорожного движения, при документировании ДТП, а также при регистрации транспортных средств.

В свою очередь, президент Моторного (транспортного) страхового бюро Украины Владимир РОМАНИШИН сообщил, что из более чем 400 страховщиков, действующих в Украине, только 82 страховые организации имеют право выдавать полисы обязательного страхования.

По его словам, на сегодняшний день уже изготовлено 6 миллионов стикеров, а также около 3 миллионов находятся у печати. В.РОМАНИШИН отметил, что стикер будет предоставляться бесплатно. “Этот знак выдается тем владельцам, которые заключили со страховщиком договор обязательного страхования гражданской ответственности. Такой знак выдает только страховщик, и его не распространяет Моторное бюро, только страховщики, которые уполномочены заключать договор”, - уточнил он.

В.РОМАНИШИН также сообщил, что стикер имеет соответствующие степени защиты, как и полис.