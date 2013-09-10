Берлин и Киев – дружба без Москвы

Украина впервые за последние годы явно перемещается в поле практических интересов Германии. Возможно, основная причина этому – реальная перспектива открытия украинского рынка для немецких и других европейских компаний после подписания соглашения об Ассоциации (СА) и Зоны свободной торговли (ЗСТ). В преддверии ожидания новой волны кризиса, подстраховка в виде украинского рынка совсем не лишняя для Берлина, особенно на фоне стагнации ситуации в Греции и других проблемных странах еврозоны.

Второй причиной повышенного интереса Украины для Германии является энергетика. Этот вопрос имеет несколько плоскостей. В одной из них, немецкие компании (RWE Supply & Trading) начали составлять серьезную конкуренцию российскому «Газпрому» на украинском газовом рынке. Поставка первого миллиарда куб. м. газа по реверсному пути через Польшу и Венгрию (начиная с ноября 2012 года) доказала всем реальность начала реверсных газовых закупок, которые поначалу глава «Газпрома» Алексей Миллер пытался определить как «незаконные». Таким образом, уже в этом году немецкая RWE смогла отобрать у «Газпрома» рынок в 2 млрд. куб. м., а в следующем году эта цифра может вырасти до 5-7 млрд. куб. м. согласно заявлениям украинского правительства.

В другой плоскости, у RWE имеются планы и относительно использования украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). После возможного подписания соглашения, переговоры уже ведутся, немецкая компания сможет получить серьезный козырь для выстраивания стратегии газовых поставок в Восточной Европе, имея возможность аренды хранения 10-15 млрд. куб. м. газа в украинских ПХГ.

Кроме того, Украина является государством, которое активно начало разработку сланцевого газа при помощи ведущих мировых концернов (соглашение о разделе продукции (СРП) с Shell и возможное СРП с Chevron). Германия, в которой традиционно сильны «зеленые» и экологические организации, нуждается в позитивном прецеденте разработки сланцевого газ при помощи технологии гидроразрыва пласта (фрекинг) в Европе. Украина может это предоставить Берлину. В этом контексте немецкий бизнес уже давно жалуется на утрату конкурентных позиций с американскими экспортными компаниями, использующими дешевый сланцевый газ в США (на уровне 100-120 дол. за тыс. куб. м.). Не зря еврокомиссар по энергетики Гюнтер Эттингер, являющийся однопартийцем Ангелы Меркель, активно продвигает развитие добычи сланцевого газа в Германии, а также поддержку добычи этого ресурса в Украине.

Сохраняется и особый интерес Германии к использованию украинской ГТС. Поскольку сейчас отношения Киева и Москвы, и Берлина и Москвы значительно охладели, а украинское участие в Европейском энергетическом сообществе активизируется, у Германии повышаются шансы на доступ к украинской газотранспортной системе без участия России. Это подтверждают и немецкие политики, в частности, член комитета по международным делам Бундестага Карл-Георг Вельман, утверждающий о готовности Берлина в модернизации украинской ГТС. Как первый шаг на этом направлении упоминается пилотный кредит Deutsche Bank (до 100 млн. евро) и непосредственное участие концерна Ferrostaal в модернизации газокомпрессорной станции Бар.

Кроме энергетики, немецкий бизнес все активнее инвестирует в украинское сельское хозяйство, торговые сети и другие сферы экономики.

В политической плоскости украинский вопрос не входит в число приоритетных для Германии, которая сейчас более озабоченна финансово-экономическим состоянием в еврозоне, возможной войной в Сирии, а также изменениями на энергетическом рынке Европы.

Украинская тема не имеет отдельного звучания во время нынешней избирательной кампании действующего канцлера Ангелы Меркель и ее основного оппонента Пеера Штайнбрюка из социал-демократической партии. Не смотря на это, внимание Берлина к вопросу подготовки Украины к подписанию соглашения об Ассоциации и ЗСТ с ЕС в Вильнюсе только возрастает. Особый повод для улучшения отношения к Украине возник после усиления давления Кремля в виде необъявленных «торговых войн» для принуждения Киева к членству в Таможенном Союзе.

Можно предположить, что вопрос «Тимошенко» остается чувствительным для действующей немецкой власти относительно поддержки Украины в подписании СА с ЕС. В этом контексте, остаются вполне высокими шансы на разрешение выезда экс-премьера на лечение в Германию уже в ближайшей перспективе. Представители украинской власти это неоднократно отмечают в последнее время.

В целом, в случае успеха для Украины на Вильнюсском саммите Восточного партнерства, отношения с Германией могут выйти на новый уровень, как в контексте инвестиционного сотрудничества, так и в плане политического взаимодействия Берлина и Киева. Результаты немецких выборов с высокими шансами на сохранение поста канцлера ФРГ за Ангелой Меркель серьезно не повлияют на немецкую позицию по Украине, сформированную на данный момент.

Украине желательно уже сейчас воспользоваться повышенным интересом Германии к двусторонним отношениям и максимально попытаться выстроить контуры будущего стратегического партнерства с Берлином на основе наиболее перспективных сфер сотрудничества двух государств.

Роман Рукомеда

политический эксперт