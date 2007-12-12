Выражение лица Шуфрича напомнило наркоманский анекдот

Мнение

Юлия Тимошенко не дотянула до премьер-министра какой-то один голос. И ведь, голосовали-то дважды. И оба раза, что самое занимательное в стройных рядах «за» отсутствовали по одному нунсовцу и бютовцу. Было дело, даже спикер ВР Арсений Яценюк в число «не голосовавших» попал. Правда, его карточку «стибрил» нардеп-регионал, один из тех, кто ломанулись блокировать трибуну и президиум ВР.

Оба раза не голосовал Иван Плющ (НУ-НС), но он и не собирался. И открытым текстом заявил журналистам в ответ на просьбу прокомментировать причины, что это, мол, его дело.

Само собой, ситуация сложилась крайне некрасивая. И, заметим, совершенно неожиданная даже для некоторых регионалов. Скажем, в прямой трансляции из зала заседаний ВР мелькнула физиономия бравого охотника на крокодилов Нестора Шуфрича. Причем именно в тот момент, едва на табло высветились результаты голосования. Выражение лица Нестора Ивановича до смешного напоминало наркоманский анекдот про укуренную собаку: «Ты бы хоть тявкнула, что ли? – Да я, хозяин, сама ошизела».

Естественно, что как только первый шок прошел, крупный спец в вопросах организации компьютерных систем Шуфрич заявил, что постороннее вмешательство в работу системы «Рада» принципиально невозможно, и если в стройных рядах демкоалиции объявились очередные отщепенцы, то пускай коалиция сама и разбирается, почему для назначения Тимошенко не хватило голосов. Дословно было сказано следующее: «хочу напомнить, что руководителем Верховной Рады является Арсений Яценюк, и никакого доступа к системе «Рада» у представителей меньшинства быть не может в принципе». По словам Шуфрича, «заявления о постороннем вмешательстве (в систему «Рада») безответственны».

С ним категорически не согласны нардепы от коалиции. Они даже объявили о недоверии техническому руководству электронной системы «Рада»! По словам парламентария от НУ-НС Юрия Луценко, электронная система голосования была изначально настроена на 225 голосов, «и только показывала разные фамилии народных депутатов, которые должны были стать жертвой этого обмана»… Ситуация вызывает острый приступ дежа-вю – опять в центре скандала (как и во время президентских выборов) возникает эдакий «Бог из машины» (если хотите, транзитный сервер) – компьютеризированное высокотехнологичное чудо, гарантирующее заранее заданный результат.

Собственно говоря, сейчас бесполезно рассуждать о том, имело ли место постороннее вмешательство в систему «Рада». В ВР уже работает следственная группа СБУ. И даже глава спецслужбы лично прибыл в центр событий. Так что в скором времени мы будем иметь в своем распоряжении вполне официальную версию причин сбоев.

Высказывавшиеся же сегодня нардепами предположения позволяют разве что сожалеть о непозволительно низком уровне осведомленности избранников наших в области компьютерной техники. А ведь им приходится принимать законы, в том числе и в сфере регулирования высоких технологий…

Ну как можно принимать всерьез предположение Луценко о том, что выкорчевывание микрофонов из рабочего места спикера ВР и вырывание кабелей из гнезд может помочь засевшему в системе «Рада» «червяку», если он на самом деле там сидит, замести следы своей подрывной деятельности.

Или наоборот – принять на веру утверждение Шуфрича о принципиальной невозможности вмешательства в работу электронной системы, будь она хоть трижды парламентская. Тут можно вспомнить слова кузнеца из «Формулы любви»: «То, что один человек построил, другой завсегда разобрать может». Или ничего не вспоминать, а просто попытаться представить себе, чем именно занимается отдел технического обслуживания системы «Рада», если на все попытки постороннего вмешательства (в том числе и ремонта) проклятая железка гордо отмахивается: руки прочь, я – в танке.

Ну, а с третьей стороны нельзя было не заметить, что два подряд голосования дали одинаковый результат, что для отечественной Рады, привыкшей к массовым миграциям нардепов между залом и буфетом, выглядит довольно подозрительно.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Казалось бы, проблема выеденного яйца не стоит. Демократическая коалиция в Верховной Раде создана и чувствует себя превосходно. Об этом неоднократно говорили и Тимошенко, и Луценко, и Кириленко. Луценко сегодня так и вовсе не разобрать к чему напомнил, что коалиция насчитывает 228 голосов. То есть, до сих пор ни один не «потерялся» по дороге, и то ладно.

Виктор Ющенко обещал вносить кандидатуру Юлии Тимошенко на рассмотрение парламента хоть до посинения. Сама Тимошенко сегодня сказала, что как минимум еще один раз Президент ей уже пообещал: «он видел, что эти 227 голосов у коалиции есть, и все проголосовали «за», - так лидер БЮТ пояснила свою уверенность в том, что ее вопрос решен.

В конце концов, Яценюк может пожаловаться в регламентный комитет парламента, когда тот будет создан, и потребовать учесть его голос в результатах голосования по Тимошенко. Ведь если насчет всех остальных нардепов, карточки которых не сработали, есть только свидетельские показания сидящих рядом товарищей по фракции, то процесс «лямза» карточки Яценюка зафиксировали камеры… Тут уж, как говорится, комментарии излишни. Чего тогда нервничать?

В конце дня нардеп от НУ-НС Давид Жвания заявил, что на встрече с представителями парламентских фракций с Президентом (встречи потребовали представители ПР) Ющенко подтвердил, что намерен завтра повторно внести кандидатуру Тимошенко на рассмотрение парламента.

Будем надеяться, что вторая попытка не превратится в третью «песнь о транзитном сервере»…

Вера Сорока. г. Киев