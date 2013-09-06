Успех евроинтеграции: в чем конкретные заслуги Виктора Януковича

3 мая 2005 года имел место политический эпизод, никогда не повторявшийся ни до этой даты, ни после нее. «Украине стоит воздержаться от подачи заявки на вступление в Европейский Союз, чтобы избежать отказа» - так заявила еврокомиссар по внешним связям и политике европейского соседства Бенита Ферреро-Вальднер.

Этот подход к нашей стране Европейский Союз изменил только в 2010 году, когда в день инаугурации Президента Украины Виктора Януковича, в резолюции Европарламента, прозвучало то, что мы в Украине не слышали при власти Виктора Ющенко - Юлии Тимошенко: «Украина является европейским государством, в соответствии с Соглашением о Европейском Союзе может поставить вопрос о членстве в ЕС». Затем был подписан План действий Украина-ЕС, разработана дорожная карта сближения, начали приниматься законы по евроинтеграции. Под руководством Андрея Клюева и при координации МИД Украины вся государственная машина начала работать на сближение с Европейским Союзом.

Почему же изменилась позиция ЕС? Почему с Украиной Виктора Януковича Запад решил иметь дело? Что такого продемонстрировал он, что не смогли показать «оранжевые»?

Журналисты не очень любят это слово: стабильность. Для многих это синоним стагнации, застоя. Но только эта самая стабильность Януковича и стала условием планомерной, медленной, дотошной работы по евроинтеграции.

Почему Бенита Ферреро-Вальднер 3 мая 2005 года выбрала такой небывало резкий тон, слова «Украине стоит воздержаться от подачи заявки на вступление в Европейский Союз, чтобы избежать отказа»?

К тому моменту окончательно сложилась конфигурация управленческой вертикали Ющенко и Тимошенко. Состоялось разделение госслужащих на «его» людей и «ее» представителей. Не проходило и дня, чтобы они публично не поливали друг друга грязью. Произнося ритуальные слова о поддержке «оранжевых», в Европе видели не просто двоевластие, а безвластие, не координацию действий по евроинтеграции, а аннигиляцию этих усилий. Сбылись худшие прогнозы в отношении власти Ющенко. С одной стороны он заявлял, что хочет подать заявку на вступлении Украины в ЕС немедленно. С другой – ни он, ни Тимошенко не демонстрировали ни понимания, ни умения проводить через парламент и правительство решения по реальной евроинтеграции.

У Олега Рыбачука, который в это время пытался работать вице-премьером по евроинтеграции, реальных полномочий было меньше, чем у свадебного генерала. Тем не менее этот амбициозный человек и тогда зарекомендовал себя в Европе как политик с «шапкозакидательскими» замашками, страдающий маниловщиной. Именно Рыбачук 22 января 2005 года заявил, что Украина подаст заявку о вступлении в ЕС еще в том году.

Да, я понимаю многих журналистов, которые любят конфликты политиков. Наблюдать за перепалкой Ющенко и Тимошенко, анализировать, кого из них куда занесет в приступах политической истерики – интереснее, чем изо дня в день видеть слаженную работу Януковича и Азарова, Януковича и Левочкина, Януковича и Арбузова, Януковича и Клюева, Януковича и Рыбака.

И в этой власти есть свои «группы влияния» с разными политическими, экономическими интересами. Но самой главной заслугой Виктора Януковича в евроинтеграции стало то, что он объединил эти «группы влияния» в стремлении добиться успеха по евроинтеграции. И даже усилия оппозиции, у которой Янукович фактически забрал лозунг евроинтеграции, не смогли ему помешать.

Я слышал, как 4 сентября 2010 года Президент Янукович заявил в Гонконге: «Украина напоминала мощный автомобиль, который не мог тронуться с места, так как слишком много политиков считали себя водителем, и по-разному видели направление движения. Сегодня водитель один». Похоже, получилось. Но нужно доехать до остановки 29 ноября 2013 года, дня саммита Восточного партнерства в Вильнюсе.