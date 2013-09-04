ГАИ проконтролирует уплату утилизационного сбора с помощью справок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров Украины сообщил начальник Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД Украины Сергей Будник.

"Согласно Закону Украины об утилизационном сборе, который вступил в силу с 1 сентября текущего года, МВД делегированы полномочия ведения реестра справок об уплате или освобождении от уплаты утилизационного сбора", - сообщил Будник.

По его словам, на сегодняшний день уже подготовлен проект постановления о ведении такого реестра.

В то же время Будник заметил, что в будущем эту норму планируется изменить.

"Сегодня функционируют рабочие группы, которые работают над изменениями в закон, для того чтобы не требовать у граждан справку об уплате или освобождении от уплаты утилизационного сбора", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 сентября вступил в силу закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”.

Документ затронет все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели.

Суммы утилизационного налога составят: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.