Утилизационный сбор не будет применяться к автомобилям, ввезенным до 1 сентября

Кроме того, Минэкологии предложило изменить принципы расчета размера сбора. Да и отечественные производители, в интересах которых принимался закон, не готовы к работе в новых условиях.

В Украине не будет взиматься утилизационный сбор за автомобили, ввезенные в страну до 1 сентября, сообщил гендиректор "ABT Бавария" (официальный импортер BMW, MINI) Александр Тимофеев, пишет КоммерсантЪ Украина. По словам эксперта, соответствующее разъяснение компания получила от ГАИ в минувшую пятницу. "В законе есть двусмысленная формулировка о том, с какого момента с импортера взимается сбор. В уведомлении ГАИ четко говорится, что мы можем продавать автомобили со склада по старым ценам",— говорит маркетинг-директор группы АИС Сергей Боровик.

Александр Тимофеев говорит, что его компания не успевала заполнить склады: "Мы растаможили в основном бензиновые автомобили, которые весной было невыгодно оформлять из-за введения специальных пошлин при импорте автомобилей. Сейчас пришлось потратить 20 млн грн оборотных средств, чтобы не попасть под еще один налог. Этих запасов может хватить на 1,5 месяца, но мы надеемся на отмену закона, так как против него выступает ВТО. При других обстоятельствах автомобили будут завозиться по новым ценам". По словам Сергея Боровика, заказы формируются за три месяца, так что импортеры вряд ли смогли запастись на более продолжительный период с учетом запланированной летней остановки европейских конвейеров. В отделе продаж компании "Кий Авто Холдинг" (дилер Renault) вчера сообщили, что самых популярных моделей Logan, Sandero, Fluence и Megane практически нет в наличии, а ближайшие поставки будут в октябре и ноябре. По другим моделям еще есть порядка 4-10 автомобилей.

Закон об утилизации автомобилей был принят в июле этого года, для того чтобы помочь отечественным производителям, которые освобождаются от сбора при условии выполнения ряда требований закона. Он вступил в силу 1 сентября. Но пока неясно, смогут ли отечественные компании воспользоваться преимуществами этого закона. "Пока мы еще не завершили работу, чтобы соответствовать всем критериям",— сказал Сергей Боровик. По его словам, стоимость автомобилей, выпускаемых Кременчугским автосборочным заводом, не изменится, так как есть определенный запас, уточнить объем которого господин Боровик отказался. Напомним, что в начале августа некоторые производители заявили, что не успевают выполнить требования закона до 1 сентября и будут вынуждены платить утилизационный сбор.