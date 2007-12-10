Чешское посольство сообщило подробности о погибших в авиакатастрофе

В авиакатастрофе под Жулянами в Киеве погибли владелец чешской фирмы с женой.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил первый секретарь Посольства Чешской Республики в Украине Ян ПАДЬОУРЕК.

По его словам, в самолете по служебным делам, в частности, на выставку в Киеве, летели чешские бизнесмены, представляющие общество с ограниченной ответственностью MINIB, которое занимается отопительными конвекторами и металлообработкой.

«Там был владелец компании с женой и еще одна сотрудница и два пилота», - отметил он.

В то же время, он не назвал имен погибших, отметив, что не хотел бы этого делать до того, как посольство свяжется с семьями погибших.

По словам Я.ПАДЬОУРЕКА, отправкой тел погибших на родину занимается консульский отдел посольства. «Сейчас мы просто связываемся с семьями погибших и уточняем детали», - сказал он. При этом представитель посольства отметил, что, насколько ему известно, сейчас тела «находятся на медосмотре». По его словам, отправкой тел займутся, как только это станет возможным. «Это будет в течении часов, дней, это будет очень быстро», - отметил он.

Я.ПАДЬОУРЕК также сообщил, что украинские власти не обращались в посольство относительно данной ситуации и не запрашивали помощь чешских специалистов в расследовании.

«Пока никто не просил нас, и мы не знаем о том, работают ли они в таком направлении», - отметил он. По его словам, «расследование принадлежит украинской стороне, потому что это случилось здесь, на территории Украины».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в 17.04 в 2,5 км на запад от киевского аэродрома «Жуляны» во время снижения и захода на посадку произошла катастрофа самолета Beech C90B King Air, который выполнял частный полет по маршруту Прага (Градовец Кралове) – Киев (Жуляны), рейс DIBDH.

Владелец и пользователь самолета – фирма MINIB LTD, Чешская Республика. Страна регистрации воздушного судна – Федеративная Республика Германия.

На борту находились два члена экипажа и трое пассажиров, все они погибли. Опасного груза в самолете не было.

Расследование катастрофы проводит комиссия Государственной авиационной администрации Украины.