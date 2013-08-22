Предприятие отдало банку общежитие с жильцами

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, по иску прокурора общежитие в г. Луцке площадью 1374,2 кв. м еще в 2009 году признано коммунальной собственностью территориальной общины. Однако общество с ограниченной ответственностью, в уставный фонд которого было неправомерно включено общежитие, передало его в ипотеку банку. По исполнительным надписям нотариуса банк пытался обратить на помещение общежития взыскание в счет погашения кредита.

Решениями суда первой и апелляционной инстанций, которые были приняты при участии прокурора, удовлетворен иск Луцкого городского совета о признании не подлежащими выполнению указанных исполнительных надписей нотариуса. Признано, что задолженность частного предприятия перед банком не может быть погашена за счет общежития, которое является коммунальной собственностью, и отдельных граждан, которые воспользовались правом на приватизацию жилья. Однако банк обжаловал эти решения в Высшем хозяйственном суде Украины.

Однако суд кассационной инстанции признал обоснованной позицию Генеральной прокуратуры Украины - отклонил кассационную жалобу общества и подтвердил законность решений судов предыдущих инстанций.