Выбираем единого кандидата – магия, лотерея или русская рулетка

До президентских выборов еще два года, а потенциальные кандидаты уже вовсю рвутся в информпространство. И хуже всех в этом «рывке» — оппозиции: ее преследует «фактор Тимошенко», нужно определиться с единым выдвиженцем или, хотя бы, договориться не топить того, кто из нынешнего «трио лидеров» выйдет победителем первого тура. Масла в огонь регулярно подливают и соратники по оппозиционному лагерю, которые лучше «лидеров» знают как это сделать.

К примеру, экс-министр МВД и экс-узник №2 Юрий Луценко уже назвал два механизма для определения единого кандидата. Первый — просто согласовать выдвиженца из тройки Яценюк, Кличко, Тягныбок, либо провести праймериз в базовых областях Украины. Мол, если Донбасс, Киевщина и Галичина услышат позиции команд лидеров, определятся, какую команду готовы поддержать и примут кого-то одного из «трех гетьманов», то его и следует выдвигать в единые.

В целом, хорошее и правильное начинание. Но как работают в нашей стране «праймериз» уже показала прошедшая парламентская кампания... Поэтому, хочется предложить оппозиционерам не ограничиваться этими двумя механизмами и подойти к выбору единого кандидата креативнее.

Первое — можно обратиться к экстрасенсам. Украинские маги, астрологи, жрецы и шаманы, повелители бубнов и заклинатели артефактов не против помочь даже милиции в поисках недавно испарившегося из туалетной комнаты экс-ректора Налоговой академии Петра Мельника. Разве смогут они отказать оппозиции бросить кости животных, разложить руны, промониторить звезды или погадать на кофейной гуще в таком благородном деле, как избрание единого кандидата? Тем более, что именно при нынешней «преступной власти» колдуны, спириты и прочие астральных дел специалисты подверглись жесточайшим гонениям, когда Верховная Рада приняла закон о запрете рекламирования и распространения информации об оккультно-мистических услугах.

Второе — лотерея, разыгранная между оппозиционными кандидатами. Причем, опускаться до банального вытягивания листика с крестиком из ярмолки или короткой спички – не вариант. Учитывая историческую важность момента и высокие ставки в президентской гонке, кандидаты от оппозиции могут продемонстрировать красоту игры с Фортуной. Во-первых, установить цену на лотерейный билет для каждого «игрока», скажем, в миллион долларов. Во-вторых, письменно задекларировать, что все собранные от продажи «лотереек» средства пойдут на организацию побега Юлии Тимошенко из Качановской колонии, независимо от того, кто из оппозиционеров победит Виктора Януковича.

Третий вариант – боксерский турнир, «на вылет». При таком раскладе победитель серии боев автоматически становиться кандидатом от оппозиции. Правда, злопыхатели тут же начнут говорить, что правила определения единого оппозиционера при таком раскладе изначально ставили в более выигрышное положение – по сравнению с остальными претендентами – одного из кандидатов. При чем, весьма конкретного. Да и, следует признать, для проведения честной серии боев изначальное число претендентов должно быть парным, - то есть, придется искать четвертого…

Наконец, последнее, четвертое предложение — русская рулетка. Почти лотерея, но со 100% результатом победы одного-единственного кандидата. Можно играть с серебряными пулями. Чтоб наверняка.

Татьяна Урбанская