Renault купил 25% АвтоВАЗа и будет развивать марку Лада

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ подписал меморандум о взаимопонимании с Renault, согласно которому французский автопроизводитель получит 25 процентов АвтоВАЗа.

Цена, предложенная Renault, "справедливая, близкая к рыночной", сказал глава Рособоронэкспорта Сергей Чемезов и добавил, что "конкретные цифры они назовут после подписания контракта".

Чемезов также сказал, что госкорпорация Российские технологии сохранит контроль над АвтоВазом, но возможно продаст часть своей доли, которая после подписания сделки с Renault, составляет 50 процентов, в ходе IPO. Данное решение будет уже приниматься совместно с французским автопроизводителем.

Производство автомобилей на АвтоВАЗе планируется увеличить до 1,5 миллиона автомобилей.

Приоритетом останется развитие модели Лада, но в дальнейшем планируется производство марок Renault и Nissan.

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