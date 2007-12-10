Renault купил 25% АвтоВАЗа и будет развивать марку Лада
Цена - "справедливая, близкая к рыночной"
Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ подписал меморандум о взаимопонимании с Renault, согласно которому французский автопроизводитель получит 25 процентов АвтоВАЗа.
Цена, предложенная Renault, "справедливая, близкая к рыночной", сказал глава Рособоронэкспорта Сергей Чемезов и добавил, что "конкретные цифры они назовут после подписания контракта".
Чемезов также сказал, что госкорпорация Российские технологии сохранит контроль над АвтоВазом, но возможно продаст часть своей доли, которая после подписания сделки с Renault, составляет 50 процентов, в ходе IPO. Данное решение будет уже приниматься совместно с французским автопроизводителем.
Производство автомобилей на АвтоВАЗе планируется увеличить до 1,5 миллиона автомобилей.
Приоритетом останется развитие модели Лада, но в дальнейшем планируется производство марок Renault и Nissan.