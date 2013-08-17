Американский ниндзя не сумел спрятаться от соседей
09:54, 17 августа 2013Разное
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Судья из Пенсильвании постановил, что житель города Джонстауна Тодд Капксос, считающий себя ниндзя, должен предстать перед судом.
Капксос выходил на улицы родного города в соответствующем черном костюме и «патрулировал» их по ночам. По его признанию, он намеревался стать борцом с преступностью, практикуя навыки ниндзя — например, прятался в тени и старался замаскироваться под камень.
Однако соседи ниндзя приняли его за грабителя и вызвали полицию. Теперь Тодда Капксоса обвиняют в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка.
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