Американский ниндзя не сумел спрятаться от соседей

Капксос выходил на улицы родного города в соответствующем черном костюме и «патрулировал» их по ночам. По его признанию, он намеревался стать борцом с преступностью, практикуя навыки ниндзя — например, прятался в тени и старался замаскироваться под камень.

Однако соседи ниндзя приняли его за грабителя и вызвали полицию. Теперь Тодда Капксоса обвиняют в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка.