Чиновник чуть не послал российского министра на азербайджанские "три буквы"

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Haqqin.az.

Инцидент произошел 13 августа в Баку на церемонии подписания межгосударственных документов.

Сотрудник протокольного отдела не смог с первого раза произнести имя главы российского МИДа Сергея Лаврова, который присутствовал на мероприятии. Министр должен был подписать программу сотрудничества в гуманитарной сфере между двумя странами до 2015 года.

Комментируя это, ведущий церемонии сказал: «[Документ] подписывают министр иностранных дел Российской Федерации Сикти..э-э..Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров».

Встречу транслировал, в частности, телеканал Russia Today. Некоторые зрители сочли оговорку ведущего похожей на азербайджанское нецензурное слово «сиктир», которое в самом мягком переводе означает «вали отсюда», поясняет ситуацию Лента.ру.