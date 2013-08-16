Акула откусила руку туристке из Германии
06:04, 16 августа 2013Разное
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Акула откусила правую руку у молодой туристки из Германии, которая отдыхала на Гавайских островах.
Местные власти сообщили, что акула напала на 20-летнюю девушку, когда она купалась на пляже острова Мауи - приблизительно в 50 метрах от берега.
Пострадавшая доставлена в госпиталь, врачи оценили ее состояние по прибытии как критическое.
Это уже седьмое нападение акулы на человека в гавайских водах в 2013 году и четвертое на пляжах острова Мауи, передает РИА Новости.
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