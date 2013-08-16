Акула откусила руку туристке из Германии

Местные власти сообщили, что акула напала на 20-летнюю девушку, когда она купалась на пляже острова Мауи - приблизительно в 50 метрах от берега.

Пострадавшая доставлена в госпиталь, врачи оценили ее состояние по прибытии как критическое.

Это уже седьмое нападение акулы на человека в гавайских водах в 2013 году и четвертое на пляжах острова Мауи, передает РИА Новости.