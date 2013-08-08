Мотоциклист сломал ногу в столкновении с машиной экс-мэра

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня на ул. Крушельницкой.

По данным ГАИ, в результате непредоставления преимущества в движении произошло столкновение автомобиля «Нива» и мотоцикла Honda.

В результате столкновения мотоциклист (1972 г. р.) госпитализирован с переломом голени.

Журналисты местного издания «20 минут», которые оказались на месте инцидента, в водителе «Нивы» узнали экс-мэра Тернополя Богдана Левкива, который руководил городом в 2002-2006 годах. Комментируя журналистам ситуацию, Левкив рассказал, что когда он выезжал со второстепенной дороги на улицу Крушельницкой, в него врезался мотоцикл. В Госавтоинспекции объяснили, что виновного в данном ДТП определит суд.