ГАИ сообщает, когда и где действуют угонщики

Об этом сообщили УНИАН в УГАИ г. Киева, второе место по привлекательности для угонщиков заняли автомобили Toyota (всего в этом году похищено 24, в июле - 4), на третьем – Lexus (за год зафиксировано 19 случаев, в июле - 5). Четвертое место занимают автомобили Daewoo (18 угонов с начала года, в июле - 3).

В тройку районов столицы, где владельцы чаще всего лишались своих автомобилей, попали Деснянский, Дарницкий и Голосеевский районы. Среди магистралей, где чаще всего происходят кражи: проспекты Маяковского и Глушкова, улицы Ревуцкого, Григоренко, Заболотного. Чаще всего автомобили похищали во вторник, среду и пятницу. Как правило, автовладельцы лишались своих транспортных средств ночью.