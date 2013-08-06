ГАИ сообщает, когда и где действуют угонщики
06:05, 06 августа 2013Разное
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В Киеве самыми любимыми автомобилями у похитителей являются российские ВАЗы, с начала года сотрудники ГАИ зарегистрировали 93 похищения, а за июль - 17.
Об этом сообщили УНИАН в УГАИ г. Киева, второе место по привлекательности для угонщиков заняли автомобили Toyota (всего в этом году похищено 24, в июле - 4), на третьем – Lexus (за год зафиксировано 19 случаев, в июле - 5). Четвертое место занимают автомобили Daewoo (18 угонов с начала года, в июле - 3).
В тройку районов столицы, где владельцы чаще всего лишались своих автомобилей, попали Деснянский, Дарницкий и Голосеевский районы. Среди магистралей, где чаще всего происходят кражи: проспекты Маяковского и Глушкова, улицы Ревуцкого, Григоренко, Заболотного. Чаще всего автомобили похищали во вторник, среду и пятницу. Как правило, автовладельцы лишались своих транспортных средств ночью.
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