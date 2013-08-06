В России отменили очередной зомби-парад

По словам организаторов, детский омбудсмен потребовала провести акцию в месте, недоступном для детей, сославшись на то, что зомби-парад может нарушить закон о защите детей от нежелательной и вредной для них информации. В письме из дирекции департамента образования Ярославской области, в частности, говорилось, что мероприятие может иметь «серьезные негативные воспитательные эффекты», передает Лента.ру со ссылкой на страничку организаторов в социальной сети «ВКонтакте».

Ознакомившись с этими письмами, организаторы зомби-парада приняли решение об отмене мероприятия несмотря на то, что у них уже был документ о согласовании проведения акции с мэрией Ярославля.

Костюмированный парад, участники которого планировали загримироваться под зомби, должен был состояться 10 августа 2013 года. Организатором акции выступал учащийся старших классов школы Матвей Воронцов.

Ранее в нескольких российских городах уже отменяли зомби-парады, в том числе в Уфе и Хабаровске.