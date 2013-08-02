Внесена ясность. Юлия Тимошенко против евроинтеграции Украины

2 ноября 2011-го Юлия Тимошенко сделала один из самых сильных ходов в ее личной политической биографии.

Она опубликовала «Призыв к народам, парламентам и лидерам Европейского Союза». Тимошенко демонстрировала Украине и всему миру, как она может поднятся над личными интересами: «подписание Соглашения об ассоциации - под угрозой срыва … Я обращаюсь народам, парламентам и лидерам Европейской семьи - с просьбой не отказываться от Соглашения. Я знаю, что одним из условий подписания является мое освобождение ... прошу вас, со всей силой убеждения, подписать Соглашение в любом случае. Я не могу допустить, чтобы моя несвобода стала причиной полного краха европейской мечты украинцев».

31 июля 2013 года Юлия Тимошенко сделала одну из самых крупных ошибок в ее личной политической биографии. Поручив своему защитнику Сергею Власенко сказать: «к Тимошенко зашли двое депутаток Европарламента, а также третья женщина - бывший депутат Европарламента. Они подтвердили: Тимошенко сказала, что от ее судьбы не должно зависеть судьба ассоциации с ЕС. Это неправда, это не соответствует действительности».

Тимошенко продемонстрировала Украине и всему миру, что ее прежние призывы были лицемерными.

Власенко прокомментировал слова от 31 июля 2013 года венгерского депутата Европарламента от фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов Зиты Гурмаи, встречавшаяся в харьковской больнице с Тимошенко. По словам евродепутата, «Тимошенко говорила о желании присоединиться к Евросоюзу, потому что это общее желание Украины, о том, что она начала этот процесс и для ее партии это является приоритетом".

Слова Власенко не являются его личной позицией.

Он получил команду от Тимошенко и выполнил ее.

Не припоминаю и не нашел ни одной ситуации, чтобы Тимошенко опровергала слова Власенко. Не те отношения.

Вот и появилось подтверждение того, что заявил 18 мая 2013 года вице-глава Европарламента Яцек Протасевич: «Тимошенко выступает против подписания и ратификации Европейским Союзом Соглашения об ассоциации».

В двух взаимоисключающих поступках – вся Тимошенко.

А ведь и мировой и отечественный эффект от заявления Тимошенко 2 ноября 2011 года был действительно огромен.

Павел Залевский, польский депутат от Европейской народной партии, заявил в тот же день, что «после обращение Тимошенко руководство Евросоюза не имеет оправданий для отказа в подписании Соглашения». Евродепутат назвал обращение украинского экс-премьера "жестом, достойным государственного деятеля".

Интересно, достойным кого жестом Залевский назовет демарш Тимошенко 31 июля 2013 года?

4 ноября 2011 года бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил об обращении Тимошенко: «шаг продуманнный, просчитанный и своевременный. Теперь мало кто может обвинить эту часть оппозиции в том, что она своими действиями перекрыла путь к евроинтеграции».

Призыв Тимошенко 2011 года был воспринят и зарубежными кругами, и отечественным политикумом как требующееся единство власти и оппозиции в выборе евроинтеграции. Как зрелость власти и оппозиции.

Европа запомнила призыв Тимошенко, но что дальше?

4 июня 2013 года фракция «Батьківщина» приняла решение, суть которого сводится к ключевому требованию: подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом возможно только после освобождения Тимошенко. И уже 28 июня 2013 года президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что «Евросоюз не должен прекращать диалога с Украиной из-за дела Тимошенко. Сама Тимошенко говорила, что ее дело не должно быть препятствием на пути Украины в Европу».

Кто после этого скажет, что в Европе - политики с короткой памятью?

Итак, накануне заседания фракции «Батьківщины» появился какой-то текст Тимошенко. Вот как об этом рассказал 4 июня 2013 года Анатолий Гриценко: «решение было (освобождение Тимошенко как условие подписания Соглашения – В.П.) принято.. после… выступления Немыри, который… сослался на письменное обращение Тимошенко».

Потом информация подтвердилась.

В газете «День» от 5 июля 2013 года Григорий Немыря заявляет: «конечно, сама Тимошенко неоднократно заявляла, что подписание Соглашения не должно зависеть от того, будет она за решеткой или на свободе, но мы считаем, что без освобождения Юлии Владимировны Европа с нами не захочет иметь никаких дел».

Детский сад с барабанами. На кого рассчитана эта логика, что фракция с Немырей во главе выступает против Тимошенко?

23 мая 2013 года больницу, где содержится Тимошенко, посетили посол США Джон Теффт и посол ЕС Ян Томбински. Они дали единственный комментарий: «Тимошенко решительно поддерживает подписание Соглашения об ассоциации».

Решительно?

30 июля 2013 года посол ЕС Ян Томбински заявил в интервью газете «День»: «конечно, Юлия Тимошенко не является образцом чистоты права, она является образцом, как не нужно работать в политике».

О политическом двуличии Тимошенко знают все в Украине, все, кто этим интересуется, все, для кого это важно.

По принципиальнейшему в нашей стране вопросу государственного устройства Украины, Тимошенко 16 апреля 2008 года выступала за то, чтобы наша страна стала парламентской республикой, 11 июня 2009 года заявляла, что «поддерживают как президентскую, так и парламентскую форму правления». 13 декабря 2009 года ее логический «круг» замкнулся: Тимошенко заявила, что она за установление президентской республики.

Апрель 2008-го, июнь 2009-го, декабрь 2009-го: это даты, когда Тимошенко примеряла к себе кресло то премьера, то главы государства.

После 31 июля 2013 года политическое двуличие Тимошенко усвоят и в Евросоюзе.

Остается одно: дождаться заявления лично от нее, не через Власенко – не подписывать Соглашение об ассоциации. Впрочем, и так все ясно.

Вячеслав Пиховшек