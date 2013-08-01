Иномарка сбила насмерть дорожного рабочего

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ в Сумской области, трагедия произошла на 78-м километре автодороги Кролевец - Конотоп - Ромны - Пирятин в районе села Карабутово Конотопского района.

Согласно сообщению, на участке проводились дорожные работы по ликвидации ям с применением специализированного автомобиля КРАЗ 5233Н2 МДКЗ.

36-летний оператор работал с установкой УЯР-1, находящейся в составе спецавтомобиля, и находился на полосе попутного движения. Однако житель Харьковской области, управляя автомобилем ISUZU, не учел безопасную дистанцию и совершил наезд на работника с последующим наездом на ремонтный грузовик.

От полученных телесных повреждений оператор местного райавтодора скончался на месте происшествия, травмы получил также и 27-летний водитель иномарки.