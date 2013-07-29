В Крыму в мечети обнаружили труп
23:48, 29 июля 2013Разное
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В Крыму в Раздольненском районе в мечети обнаружили труп мужчины.
Как сообщила УНИАН пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК), труп обнаружил имам села Березовка Мустафа Абдурашидов в здании, где находится ибадхане (молельная комната).
Намаз там проводят только по пятницам и с 19 июля в помещении никого не было.
«Я пришел в мечеть для проведения пятничного намаза, открыв входную дверь, обнаружил лежащего у порога мужчину, понял, что он лежит не один день: в помещении стоял сильный трупный запах», - цитирует ДУМК Абдурашидова.
Имам сообщил о происшествии правоохранителям. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
По данным ДУМК, умершему около 30 лет, он - славянин, без определенного места жительства.
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