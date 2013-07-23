На месте СБУ раньше был монастырь (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, доску установили на фасаде административного дома СБУ на улице Владимирской, 33, по случаю празднования 1025-летия крещения Киевской Руси. В мероприятии приняли участие руководители отечественной спецслужбы и столичной власти, члены правительства, представители научного сообщества.

В пресс-центре напомнили, что церковь и монастырь были построены в середине ХІ века по велению Великого князя Киевского Ярослава Мудрого, сына крестителя Киевской Руси Владимира Великого. Эти здания были частью величественного архитектурного ансамбля древнего Киева.

Длительное время о древнем памятнике, разрушенном во время татаро-монгольского нашествия в середине ХІІІ века, напоминал памятный знак на углу нынешних улиц Владимирской и Ирининской – так называемый «Ирининский столб». Однако в 30-е годы прошлого века он был демонтирован.

Инициатива восстановить историческую справедливость и увековечить духовный памятник Киевской Руси принадлежит Службе безопасности Украины. Ее поддержал Институт истории Национальной академии наук Украины, а также иерархи ведущих христианских конфессий. Предложение об увековечении церкви и монастыря Святой Ирины одобрил Президент Украины Виктор Янукович.

Эскиз мемориальной доски выполнили специалисты Проектного института Службы безопасности Украины. Тексты и изображения на мемориальной доске разработаны и согласованы с учетом заключения экспертов Института истории Украины и Института украинского языка Национальной академии наук Украины. Изображение Ирининской церкви приведены в соответствии с реконструкцией выдающегося исследователя архитектуры и искусства Киевской Руси, доктора архитектуры, лауреата Государственной премии Украины в сфере науки и техники Авсеева.

Крест в верхней части мемориальной доски по форме приближен к так называемому «корсунскому кресту», изображенному на саркофагах Х-ХI веков из Десятинной церкви и Софийского собора.

Ниже текст: «К 1025-летию крещения Киевской Руси, в память предков наших – Великого князя Ярослава Мудрого и его жены Ирины. Установлена на месте, где в середине ХІ века Ярослав Мудрый, сын крестителя Киевской Руси Владимира Великого, построил монастырь и церковь Святой Ирины».