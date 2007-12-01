Возьмите ВИЧ-инфицированного ребенка в семью и будет вам счастье?!

Я - украинский врач, свыше 10 лет принимающая роды у ВИЧ-инфицированных женщин. 1 декабря в нашей стране в двадцатый раз отмечают День борьбы со СПИДом. Вероятно, как и в прошлые годы – с помпой. Мы всегда засматриваемся на то, что делают в других странах. Возможно, этим вызвана столь шумная кампания празднования Дня борьбы со СПИДом - вот и госпожа Подкопаева готовит концертную программу. Это - абсолютный популизм. Мы копируем Запад, но опять не в том, в чем нужно. Да, за рубежом есть защита и солидные социальные программы для больных СПИДом. Но и системы социальной защиты для тех же диабетиков там уже десятки лет функционируют (как и социальные программы для больных гемофилией, ДЦП, почечной недостаточностью и другими неизлечимыми болезнями). Отечественных медиков это поражает. Почему столько внимания именно к этой болезни. Например, больных сахарным диабетом гораздо больше в Украине. Известно, что его вызывают неблагополучные экологические факторы, стрессы, сверхтяжелый труд на протяжении жизни. Почему бы государству не поддержать людей, отдавших свое здоровье на его благо? Эти люди не были алкоголиками, не нюхали клей, не кайфували от ширки. О них - молчат.

Моя позиция, кстати, как и многих моих коллег, идет вразрез с общепринятым отношением к проблеме больных СПИДом.

День за днем я решаю проблемы ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом беременных и рожениц. В основном, это женщины асоциальные, наркоманки. Десять лет вполне достаточно, чтобы узнать, чем "дышат" мои ВИЧ-инфицированные пациентки. Обычно, они инфицируются в силу своего антиобщественного образа жизни, который они выбирают сами. Они добровольно и методично уничтожают свою жизнь и жизнь будущего ребенка. Беременная, которая сидит на игле, делает наркоманом и своего ребенка, еще в утробе. Знаете ли вы, что у мамы, которая в период беременности употребляла наркотики, рождается младенец, который уже "присажен" на наркотик, у него есть такая же потребность в дозе, и если он ее не получает, у него начинается ломка. Нужно немало усилий врачей-педиатров, чтобы "ссадить" новорожденного с иглы. Женщина должна за это отвечать. Я не знаю, как. Когда ВИЧ-инфицированный становится на учет, он подписывает документ об уголовной ответственности, если от него кто-то заразится. Однако ВИЧ-инфицированная будущая мама, которая уже заразила ребенка, не подпадает под данный закон. Она должна отвечать.

Как медик, я понимаю – СПИД, приобретенный с рождения, дает ребенку мало шансов на жизнь. Есть так называемая "холодная стадия" болезни, когда ВИЧ-инфекция не обнаруживает себя. Но пройдет 10-12 лет и вирус может активизироваться - приходит время СПИДа. Потому что лечение, такого как за рубежом, у нас нет - это слишком дорого. И почти никто не проходит полноценный курс.

Несколько месяцев назад по всем телеканалам пели дифирамбы одной украинской семье, которая усыновила ВИЧ-инфицированного мальчика. Получил он вирус от матери, зарабатывающей себе на хлеб древнейшей профессией. Но при этом благополучно родившей (пока) трех ВИЧ-инфицированных детей. Родила и оставила нам с вами - чтобы мы вырастили их на свои налоги. Сама продолжает спокойно "работать", дальше разнося смертельный вирус. И никак не отвечает за это. Почему в Украине не работают законы? Она же дала подписку, что не имеет права заражать людей, но трех наверно уже заразила - своих детей. Сделала их инвалидами.

Я часто думаю, что будет с этим мальчиком, с этой семьей, когда возможно инфекция начнет реализовывать себя. Когда по одному телеканалу я услышала призыв: "Возьмите ВИЧ-инфицированного ребенка в семью и будет вам счастье", я ужаснулась. Потому что ясно осознаю, какое отчаяние может ожидать эти семьи, когда они не смогут помочь смертельно больному. А затем другая сторона - еще страшнее. Кто может спрогнозировать поведение и психологическое состояние ребенка, который в отчаянии и не хочет умирать? А, собственно, для инфицирования достаточно обычного укуса больного СПИДом... Я не знаю, какое может быть от этого счастье.

Мы идем неправильным путем. Могло бы такое произойти в любой другой цивилизованной стране, чтобы женщина родила трех ВИЧ-инфицированных детей, а у нее никто даже и не спросил - зачем ты это делаешь? Считаю, что в нашей стране следует разработать стратегию, механизм ответственности таких женщин. Такая женщина должна хоть минимально компенсировать социальные расходы на нее. Возможно, заставить работать там, в непрестижных отраслях, там где сегодня не хватает рабочих рук. Почему общество должно тянуть на себе таких людей и их детей? Они уничтожают свое здоровье, себя, а мы должны относиться к ним с глубоким сочувствием. Эти люди прекрасно осознают свои поступки. За многие годы общения с ними, хорошо узнала образ мышления этих людей. Они считают, что все общество им обязано. Это - их позиция. Но почему, собственно? Что каждый из нас им что-то должен?

Знаете ли вы сколько стоит одна доза "ширки"? 50 гривен. Таких доз нужно - 2-3 в сутки. Умножьте на месяц. Наркоманы не работают. Где они берут деньги?

Каждый раз, когда из нашего заведения выписывают маму со СПИДом, все медики с грустью провожают ее и младенца. Потому что мы понимаем, что может ожидать дома этого ребенка - не забудут ли его покормить в поисках очередой дозы, не забудут ли о его существовании на долгие часы, находясь под кайфом. Нам известны случаи, когда привозили забытых родителями-наркоманами младенцев, которые уже умирали от голода. Потому что, когда у наркоманки ломка, у нее уже нет материнских чувств, да и человеческих также. Социальные службы не работают в этом плане. Нет сотрудничества между Центрами СПИДа, родильным домами и наблюдательными организациями, которые бы прослеживали, что происходит с теми младенцами дома.

Встречаются в моей практике случаи, когда ни родители, ни даже муж не знают о том, что их дочь и жена больна СПИДом. Когда такая беременная к нам попадает, она сразу же нас предупреждает - муж не знает о моей болезни. И мы не имеем права разглашать - это врачебная тайна. А счастливый отец и не подозревает, что его новорожденный ребенок носит в себе смертельный вирус, а жена его может заразить (если еще этого не случилось) СПИДом. Центры СПИДа защищают ВИЧ-инфицированных женщин, а кто защитит их мужей? Это должно быть отрегулировано. Убеждена, нельзя жалеть таких слепо, нянчиться с ними.

И еще один аспект - от Всемирного банка Украина получала десятки миллионов долларов. Где они осели - неизвестно. Например, в нашем заведении медицинское оборудование просто никакое, часто ломается, устарело, например, кресла, на которых рожают женщины, просто ржавые. Потому все эти концертные программы и выступления артистов, мы, врачи, для которых борьба со СПИДом - ежедневное рутинное дело, воспринимаем как насмешку и дешевую бутафорию.

Е., врач, Украина