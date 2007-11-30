Лада ”Калина” повстречалась с грузовиком: ранены 4 человека (фото)

В Киеве на проспекте Гагарина в результате ДТП пострадали 4 человека и 4 автомобиля.

В самом плачевном состоянии оказался автомобиль Лада "Калина", водитель которой, по сведениям очевидцев, первым нарушил правила. Как передает Магнолия ТВ, сначала с ней столкнулся грузовик МАН, и затем уже словно по эстафете она летала от одного автомобиля к другому, и замерла в итоге на дорожном знаке.

Водитель "Калины" говорит, что они направлялись к врачу. Женщина и ребенок находившиеся на заднем сидении в Ладе получили достаточно серьезные травмы, но к счастью без угрозы для жизни.

Последствия этого ДТП ощутили на себе автомобилисты пытавшиеся выехать на правый берег через мост Патона, указывает сайт телекомпании.

Фото Магнолии ТВ