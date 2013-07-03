В Одессе поломали древнегреческую скульптуру (фото)

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, 1 июля были обнаружены повреждения знаменитой копии древнегреческой скульптуры Лаокоон (отбиты пальцы).

«Специалисты управления по вопросам охраны объектов культурного наследия провели обследование памятника и составили акт, на основании которого будет подготовлена дефектная ведомость с определением объемов реставрационных работ», - сообщили в управлении.

Так же сообщается, что управлением по вопросам охраны объектов культурного наследия реставрационные работы на данном объекте проводились в 2006 году. Тогда недостающая часть руки одной из скульптур была выполнена из композиционных материалов, стилизованных под аутентичный мрамор.

В сообщении отмечается, что это не первый факт вандализма в отношении памятников Одессы. Так, в июне 2013 года управлением была восстановлена скульптура Меркурия, установленная в нише здания мэрии. В 2012 году были проведены работы по ограничению доступа к памятнику Дюку на Приморском бульваре для сохранения уникальных барельефов на памятнике.

Справка УНИАН. «Лаокоон» — мраморная копия скульптуры «Лаокоон и его сыновья» второй половины I века до н. э., находящейся в ватиканском музее Пия-Климента. Изображает смертельную борьбу Лаокоона и его сыновей со змеями.

Одесская копия изготовлена по заказу крупного одесского предпринимателя (впоследствии — городского головы Одессы) Григория Маразли для украшения его дачи, которая располагалась в окончании Французского бульвара.

После Октябрьской революции 1917 года, на основании декретов советской власти, скульптурная группа была национализирована. Установлена в Одессе перед зданием археологического музея в 1970-х годах.