Кристина Агилера снялась обнажённой на 7 месяце беременности (фото)

Кристина Агилера снялась обнаженной для журнала Marie Claire. В интервью журналу 26-летняя певица, которая в 2005 году вышла замуж за Джордана Братмана, рассказала, что узнала о своей беременности во время тура под названием Back to Basics, сообщает ФактNEWS со ссылкой на АР.

"Мы планировали зачать ребенка после тура. Я прекратила принимать таблетки, не зная, сколько времени понадобится, чтобы забеременеть... И тут неожиданно это произошло", - говорит она.

Агилера рассказала, что во время тура она очень нервничала: "Ведь мало ли что может случиться, можно поскользнуться, упасть. Я не собиралась подвергать опасности своего ребенка ради шоу".

Несмотря на то, что Агилера узнала о своей беременности давно, она подтвердила это лишь в начале ноября в интервью британскому журнала Glamour.

По ее словам, она хранила молчание ради своих фанатов. "Я не хотела волновать публику, иначе бы стали говорить: "Беременная выступает на сцене. Не вредно ли это?". И так далее. Из-за того, что я ничего не говорила, люди думали, что я что-то скрываю, но это не так. Я просто не давала комментариев".