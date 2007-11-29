Если проголосуют за Тимошенко, буду считать это одним из семи политических чудес Украины

Впечатление

Демократическую коалицию из 227 депутатов создали, Юлии Тимошенко подарили корзину цветов, и счастливые бютовцы пошли пить водку вместе со счастливыми нунсовцами. Я искренне рада за победу демократии в украинском парламенте.

Интересно только, сколько эта демократия продержится? До дня голосования за премьер-министра или немного меньше? Не вижу особых проблем с прохождением кандидатуры Яценюка на должность спикера Верховной Рады, но если коалиция проголосует за премьер-министра Юлию Тимошенко, буду считать это одним из семи политических чудес Украины. Откровенно говоря, верю я в это очень мало. И покажите мне хоть кого-то из нашего политикума, кто совершенно серьезно, будучи в здравом уме и на трезвую голову скажет, что верит в избрание Тимошенко.

Но этим и интересна украинская политика – в отличие от, скажем, российской, – ты никогда не знаешь, какой сюрприз тебя ожидает – в хорошем понимании этого слова. Можно рисовать, какие угодно схемы, учитывать все нюансы, все внешние и внутренние факторы, даже расположение звезд на небе, но реальная политическая жизнь повернет так, что предусмотреть не сможет ни один политолог. Вспомним хотя бы самые темные кучмовские времена, когда он во второй раз стал Президентом и пошел тем путем, по которому сейчас двигается российский Путин, – начал сворачивать завоевания демократии. И вдруг как гром среди ясного дня – пленки Мельниченко. Именно благодаря этим пленкам Кучма не пошел на третий срок, а в Украине родилась очень мощная оппозиция. Мог ли кто-либо предвидеть такой ход событий? Или вспомним 2004 год. На выборах победил Янукович, ЦИК объявила его Президентом, а тут – многосоттысячный Майдан, который все поставила на свои места. Ну какой политолог, политик или даже астролог мог такое спрогнозировать?

Сегодня утром я встречалась с главным редактором УНИАН – мы обсуждали мои творческие планы на ближайшее будущее (я пообещала написать материал “Семь Политических Чудес Украины”). А когда, наконец, добралась до компьютера – глазам своим не поверила: Верховная Рада объявила о создании демократической коалиции. Хотя я не особо надеялась, что это сегодня произойдет.

Теперь с нетерпением ожидаю очередного чуда. Может, оно таки случится? Впрочем, еще большим чудом, наверное, было бы, если бы Тимошенко уступила место кому-то другому – даже из своей фракции.

Оксана Охримчук, Москва – Киев