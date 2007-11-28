Внимательно прочитала Соглашение, но фамилию Кириленко не нашла

Мнение

Нунсовец Игорь Криль, один из семи не подписавших Коалиционное соглашение между БЮТ и НУ–НС, сегодня пообещал поставить свою подпись, но с условием, что Кириленко откажется от должности спикера Верховной Рады. Но если проблема только в кандидатуре спикера, то, как по мне, нет никакого смысла затягивать с подписанием коалиционного соглашения как такового. И данная увязка кажется надуманной и натянутой.

По-моему, одно действие – подписание Соглашения о демкоалиции – на практике вовсе не означает, что за ним автоматически последует второе – избрание Кириленко спикером. Именно на такие выводы наталкивает даже поверхностное прочтение текста «Соглашения о создании Коалиции демократических сил в Верховной Раде VI созыва», которое вполне позволяет создать коалицию и не связать себя обещанием голосовать за Кириленко.

С кандидатурой премьер-министра по Соглашению все четко и понятно: «Пункт 10.1. Субъекты Коалиции вносят на должность Премьер-министра кандидатуру Тимошенко Ю.В.» И точка – никаких двоечтений и разногласий. А вот там, где говорится о должности Председателя Верховной Рады, начинается туман и лабиринты. Этот же пункт 10.1 гласит: «Кандидатуру на должность Председателя Верховной Рады вносит НУ–НС». И тут тоже – точка, и… полная свобода для маневра.

Вспомним, в течение всей предвыборной кампании для избирателя именно фамилия Кириленко позиционировалась как фамилия, безусловно, будущего спикера (в случае создания демкоалиции). Но слова, сказанные устно, и слова, зафиксированные на бумаге, – как видим, две большие разницы. Если до выборов никто из нунсовцев и бютовцев публично не позволял себе усомниться в том, что «наш спикер – Кириленко», то буквально через неделю после 30 сентября Луценко предположил, что если к демкоалиции присоединится блок Литвина, то кандидатура самого Литвина может быть рассмотрена на должность спикера. Могу себе представить, что в тот момент подумал сам Кириленко – наверно, что-то малоцензурное... Впоследствии также возникла фамилия Плюща как претендента на спикера, назывались и другие имена…

И даже то, что неделю назад фракция НУ–НС поддержала кандидатуру Кириленко на должность спикера («за» проголосовали 54 из 72 депутатов), в такой ситуации не означает, что Кириленко возглавит Раду.

Я, конечно, будучи рядовым избирателем, не посвящена во внутри- и межпартийные хитросплетения. Но, получается, конфликт был заложен еще при разработке текста Коалиционного соглашения. И прожженные во внутрипартийных интригах старики-нунсовцы планировали “кинуть” Кириленко со спикерством уже с самого начала?

Куда смотрел сам Кириленко, принимавший участие в разработке этого текста, почему не потребовал такой же четкой и заблаговременной, как с Тимошенко-премьером, фиксации своей фамилии как будущего спикера в тексте Соглашения о демкоалиции, – остается только гадать. Может быть дело в политической неопытности Кириленко, его неумении плести подковерные интриги против своих же товарищей по партии? Это прекрасные качества для человека, но, безусловно, вредные в нашем гадюшном политикуме…

Подтверждают такое предположение реплики его однопартийцев на предмет того, что если Кириленко не может консолидировать депутатов своей фракции (речь о демарше некоторых нунсовцев, не пришедших вчера на заседание политсовета), то в качестве спикера он тем более не сможет консолидировать депутатов всего парламента… Хотела бы я посмотреть на того, кто его сможет консолидировать… Что ж, либо идешь в политику и плетешь интриги, либо – занимаешься более чистыми вещами.

Не скажу, что выступаю за выдвижение Кириленко на должность главы ВР, но полагаю, политики обязаны следовать данному ими слову. А те, кто три года назад получил власть на Майдане, – в первую очередь.

…Если Кириленко будет выдвинут и таки избран на должность спикера, то тяжко ему будет. Хотя справедливость, пусть со скрипом и вонью, но восторжествует. А вот если все будет по-другому, то в памяти избирателя опять останется осадок лжи: говорили об одном, подсунули другого...

Не слишком ли много вранья выпадает сегодня на каждого избирателя? Избирателя, за чьим голосом через пару лет те же политики опять будут гоняться.

Татьяна, г.Киев