Киевэнерго дает список улиц, где вода в кранах должна позеленеть

С 3 декабря в отдельных районах Киева будут проводиться испытания тепловых сетей на плотность методом введения красителя – флуоресцеина.

Как сообщает пресс-служба АК “Киевэнерго”, испытания будут проводиться частично в Подольском, Оболонском (теплосети от тепломагистралей № 1, 2, 3, 5 СТ-2, жилые массивы Куреневка, Подол, Петровка и Рыбльский полуостров), Соломенском (теплосети от тепломагистрали №1 СТ-1), Голосеевском, Шевченковском районах (теплосети от тепломагистралей № 2, 3, 5 СТ-1) .

Испытательные зоны тепловых сетей размещены в границах:

улиц Электриков, Набережно-Луговой, Набережно-Крещатицкой, Боричевого Тока, Боричевого спуска, улицы Кожумякской, Ярославского переулка, улиц Фрунзе, Константиновской, Еленовской, площади Фрунзе, Балтийского переулка, улицы Валковской, Гаванского переулка, улиц Марко Вовчок, Новоконстантиновской, Петропавловской, Садовского, Скляренко, Московского, Оболонского проспектов, улиц Лайоша Гавро, Тимошенко, проспекта Героев Сталинграда;

вдоль реки Лыбидь, улиц Старовокзальной, Жилянской, Златоустовской, проспекта Победы, улиц Павловской, Дмитриевской, Полтавской, Пимоненко, Студенческой, Дончука, Кудрявского спуска, улицы Кудрявской, Вознесенского спуска, Кияновского переулка, Андреевского и Владимирского спусков, улиц Грушевского, Короленковской, Гайдара, Терещенковской, Владимирской, Малоподвальной, Паторжинского, Михайловской площади;

вдоль реки Лыбидь, улиц Уманской, Вокзальной, Ползунова, Лукашевича, Воздухофлотского проспекта, улиц Стадионной, Тополиной, Фучика, Уманской, Краснозвездного проспекта (частично), улиц Андрея Головко, Соломенской, Амосова, Клинической, Петра Заломова, Огородной, Докучаевской, Ивана Неходы, Петра Красикова, Кудряшова.

“Киевэнерго” просит киевлян, при обнаружении в кранах горячего водоснабжения воды зеленого цвета, не использовать ее для стирки, еды и т.п. и сообщить об этом по телефону информационно-справочной службы АК "Киевэнерго" 0-88 или 201-58-79.