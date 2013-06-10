В Тернополе разгорелся скандал между милицией и коммунальщиками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время прямого эфира на одной из местных радиостанций сообщил начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Николай Лесив.

По его словам, милиционеры никак не объяснили своих действий.

«Это произошло ночью, долго проводились «разборы». В конце концов транспорт освободили, люди отпущены. Люди перепуганы. Задерживать людей среди ночи и брать автомобили на штраф-площадку, не имея надлежащих оснований, – это недопустимо. Как следствие не был должным образом убран город. Принято решение в связи с этим обратиться в прокуратуру», – сообщил Лесив.

Он также отметил, что подобные действия милиции могут создать проблемы с уборкой в городе.

«У нас и так мало техники, люди за мизерную плату убирают город. Жаль, что при таких условиях случаются сегодня такие непонятные случаи», – сказал Лесив.

В то же время правоохранители опровергают безосновательность задержания техники.

Как объяснили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, уборочную технику задержали во время проведения операции «Номерной знак».

По данным милиции, поскольку техника была без номеров, а водители не предоставили регистрационных и разрешительных документов на автотранспорт, было принято решение об изъятии техники и доставки ее на штраф-площадку.

В отношении водителей за правонарушения, которые подпадают под ч. 6 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление незарегистрированным транспортным средством без номерного знака), составлены админпротоколы.

Поскольку в работу правоохранителей вмешался один из руководителей предприятия, который пытался помешать законной деятельности работников ГАИ, в отношении него также составлено админпротокол и он будет привлечен к административной ответственности за препятствование работе правоохранительных органов.

По теме: Тернопольский горсовет приостановил финансирование милиции

Как сообщал УНИАН, 6 июня депутаты Тернопольского городского совета приняли решение временно приостановить финансирование программы «Правопорядок», направленной на материальную поддержку горотдела милиции.

В частности, депутаты признали неудовлетворительными действия правоохранителей 9 мая, когда в парке Славы в Тернополе во время акции сторонников Коммунистической партии Украины «Парад победителей» возникло столкновение между правоохранителями и народными депутатами от ВО “Свобода” и сторонников «Свободы».