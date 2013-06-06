Тернопольский горсовет приостановил финансирование милиции

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты сегодня приняли на сессии, заслушав перед этим информацию начальника Тернопольского городского отдела Управления МВД Украины в Тернопольской области Александра Хилюка и прокурора города Виталия Сидорова о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественного порядка на территории Тернополя, а также о действиях правоохранительных органов 9 мая в Старом парке.

Приняв информацию докладчиков к сведению, депутаты своим решением работу правоохранительных органов 9 мая 2013 года в Старом парке Тернополя признали неудовлетворительной.

Кроме того, депутатский корпус создал комиссию при участии постоянной комиссии горсовета по вопросам контроля за использованием коммунального имущества для оценки эффективности использования помещений, которые предоставлены в бесплатное пользование правоохранительным органам.

Также депутаты призвали руководство горотдела милиции и прокурора Тернополя должным образом расследовать уголовное производство по фактам избиения депутатов 9 мая.

При этом в решении указано, что в случае ненадлежащего рассмотрения жалоб и расследования уголовного дела относительно фактов избиения депутатов, будет поднят вопрос об исключении из состава исполнительного комитета начальника городского отдела милиции Хилюка.

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Как сообщал УНИАН, 9 мая в Тернополе в парке Славы во время акции сторонников Коммунистической партии Украины «Парад победителей» возникло столкновение между правоохранителями и народными депутатами от ВО “Свобода” и сторонниками «Свободы».

10 мая прокуратура открыла уголовное производство по факту хулиганства во время празднования Дня Победы в Тернополе.

Восьмерых представителей ВО «Свобода», которые принимали участие в столкновении с милиционерами в парке Славы, суд приговорил к 5 суткам админареста.

Еще одного задержанного во время столкновения приговорили к 3 дням ареста, а двух сторонников молодежной организации "Сокол" приговорили к штрафу 250 грн каждого.