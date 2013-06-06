Тернопольский горсовет приостановил финансирование милиции
Тернопольский городской совет признал работу городской милиции 9 мая этого года неудовлетворительной и временно приостановил финансирование программы «Правопорядок», направленной на материальную поддержку горотдела.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты сегодня приняли на сессии, заслушав перед этим информацию начальника Тернопольского городского отдела Управления МВД Украины в Тернопольской области Александра Хилюка и прокурора города Виталия Сидорова о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественного порядка на территории Тернополя, а также о действиях правоохранительных органов 9 мая в Старом парке.
Приняв информацию докладчиков к сведению, депутаты своим решением работу правоохранительных органов 9 мая 2013 года в Старом парке Тернополя признали неудовлетворительной.
Кроме того, депутатский корпус создал комиссию при участии постоянной комиссии горсовета по вопросам контроля за использованием коммунального имущества для оценки эффективности использования помещений, которые предоставлены в бесплатное пользование правоохранительным органам.
Также депутаты призвали руководство горотдела милиции и прокурора Тернополя должным образом расследовать уголовное производство по фактам избиения депутатов 9 мая.
При этом в решении указано, что в случае ненадлежащего рассмотрения жалоб и расследования уголовного дела относительно фактов избиения депутатов, будет поднят вопрос об исключении из состава исполнительного комитета начальника городского отдела милиции Хилюка.
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Как сообщал УНИАН, 9 мая в Тернополе в парке Славы во время акции сторонников Коммунистической партии Украины «Парад победителей» возникло столкновение между правоохранителями и народными депутатами от ВО “Свобода” и сторонниками «Свободы».
10 мая прокуратура открыла уголовное производство по факту хулиганства во время празднования Дня Победы в Тернополе.
Восьмерых представителей ВО «Свобода», которые принимали участие в столкновении с милиционерами в парке Славы, суд приговорил к 5 суткам админареста.
Еще одного задержанного во время столкновения приговорили к 3 дням ареста, а двух сторонников молодежной организации "Сокол" приговорили к штрафу 250 грн каждого.