Янукович собрался «перезагрузить» украинскую политику

Ежегодное послание президента Януковича к парламенту, опубликованное 6 июня, является, по сути, расширенным публичным отчетом Банковой о выполнении реформ, необходимых для Ассоциации с ЕС. А также – обрисовывает ряд грядущих мероприятий, которые, в случае их утверждения, могут значительно изменить правила игры в украинской политике.

Янукович лично послание в Раде не зачитывал. Что вполне логично. С одной стороны – в Конституции не предусмотрено. С другой – а кто из нашей оппозиции вообще слушает президента? Собственно, дальнейшие события это подтвердили. «Батькивщина» и «УДАР», даже не читая, отнесли свои экземпляры к президиуму Рады. А «Свобода» пообещала книжками с посланием стучать, когда кто-то в Раде начнет выступать на русском языке. В общем, оппозиция в своем стиле. Хотя в тексте послания они бы нашли немало вещей, которые должны заставить сильно напрячься оппозиционеров.

Послание президента интересно по ряду ключевых направлений.

Первое – отчет о выполнении наиболее важных реформ, необходимых для евроинтеграции

Главная мысль, проходящая сквозь текст послания, следующая: евроинтеграция является приоритетом для Украины. И, исходя из этого, проводятся все реформы в обществе. Но не все делается так быстро, как хотелось бы.

В частности, анализируются проблемы избирательного законодательства на основании последних парламентских выборов. В соответствии с выводами европейских наблюдателей, критикуются проблемы с формированием комиссий, непрозрачным финансированием, ротацией членов участковых комиссий и терризбиркомов. Поэтому предлагается: ограничить избирательные фонды, а партии, выдвигающие «мажоритарщика», будут иметь право на члена комиссии только по своему округу.

В принципе, Минюст уже подготовил соответствующий законопроект. Правда, есть некий цинизм в том, что виноватыми сделали все те правила, которые утвердила власть и оппозиция перед выборами. Но такая вот она – украинская политика. А законы – как мавр, делающий свое дело.

В послании также анализируются реформы прокуратуры в разрезе нового Уголовно-процессуального кодекса.

Говорится о грядущей судебной реформе, на которой настаивает Европа. Во-первых, Раду предполагается лишить полномочий назначать и увольнять судей. Передав эту функцию Высшему совету юстиции (ВСЮ), который теперь будет формироваться конгрессом судей. Тот же ВСЮ получит право лишать судей неприкосновенности. Таким образом, судейских корпус должен получить формальную независимость от политиков.

Второе – предложения по изменению нынешних политических правил

В большинстве своем – они направлены на уменьшение влияния парламента.

Во-первых, предполагается расширить в Конституции использование механизма референдума

Коротко суть. 80 тыс. избирателей могут предлагать свой законопроект на рассмотрение парламента. Или иное количество избирателей (не указано) инициировать народный референдум. Если закон принимается на всеукраинском референдуме (который объявляется президентским указом), то в течение 5 лет Рада не имеет право вносить в него изменения. Или это может сделать конституционное большинство парламента следующего созыва. Что маловероятно.

Аналогично избиратели могут инициировать референдум об отмене того или иного закона. Ну, и, главное, – результат референдума уже не нужно ратифицировать в Раде.

Можно только представить, какой сильнейший механизм давления на парламент получит президент. Кучма о таком мог только мечтать. Впрочем, депутаты виноваты сами. Возможно, раньше бы народ и возмутился снижением роли парламентаризма. Но так дискредитировать Раду, как это сделали наши депутаты – еще надо поучиться. Майский опрос Центра Разумкова красноречиво показал: 76% украинцев не доверяют парламенту.

Да и, если разобраться, то регистрируемые в Раде законы далеки от предвыборных обещаний. И, по сути, избрав депутатов (по «списку» или по округу), украинцы никак не могут заставить их «штамповать» не лоббистские бизнес-законы, а хоть что-то полезное для общества. Или депутаты специально проваливают свои обещания. Как сделала 4 июня «Батькивщина», не дав 22 необходимых голоса за отмену депутатских льгот.

«Дамоклов меч» народного референдума станет неплохим стимулом.

Во-вторых, Банковая хочет изменить правила выборов – на государственном и местном уровнях.

Естественно, «смешанную» систему выборов никто трогать не намерен. Она выгодна как власти, так и оппозиции. А вот «святую кормилицу» для партийных лидеров (в первую очередь – оппозиционных) решили затронуть. Президент намерен продвигать переход к открытым избирательным спискам. Для оппозиции это – смерти подобно, поскольку, как показали последние выборы, в «список» попадали все, кто вносил деньги в казну. Или куда-то там еще заносил. И эти же люди первыми побежали в «тушечную массу». У власти таких проблем, как показывает практика, нет.

На местном уровне Банковая предлагает проводить выборы мэров в два тура. Эта идея давно витает в обществе, особенно после того, как в Киеве Черновецкий смог два раза технологически выиграть именно благодаря одному туру. Конечно, можно спросить: зачем это власти? Технология-то проверенная. Да все просто. С нашей оппозицией выборы можно проводить хоть в двадцать туров – она все равно сумеет перегрызть друг другу горло. Пример Киева с «единым кандидатом» тому яркий пример.

В-третьих, президент хочет ужесточить дисциплину в рядах парламентариев

И опять же – Рада может винить только сама себя. Недавний опрос социологической группы «Рейтинг» показал: 59% украинцев считают – стране необходима «сильная рука». И кто ж может стать ею, догадайтесь с трех раз?..

Банковая предлагает и механизм борьбы с «тушками». К примеру, внести изменения в Регламент Рады, лишая депутата при выходе из фракции полученной должности в комитете Рады. Кстати, это хороший механизм контроля за так называемыми «самовыдвиженцами», которые, вступив в Раде во фракцию ПР и получив лакомые должности, пытаются вести свою игру. Если говорить в общем, то, конечно, проблему «тушек» в послании стараются мягко обойти стороной. С другой стороны, а разве можно изменить человеческую натуру, привыкшую продаваться за деньги? Это, скорее, моральная проблема наших политиков.

Также предлагается усилить контроль за посещением депутатами заседаний Рады – с помощью создания специального контролирующего органа. Еще одна инициатива – обязать депутатов публиковать свои налоговые декларации, а не только подавать в аппарат ВР. Правда, стороной обошли почему-то депутатские льготы.

Особое место в послании уделено вопросу депутатской неприкосновенности. Решения два – позволить арестовывать депутата на месте преступления или лишать иммунитета во время проведения следственных действий без согласия ВР, или неприкосновенность автоматически теряется только в случае доказанных тяжелых преступлений.

В общем и целом, послание Януковича определило достаточно интересные пути «перезагрузки» украинской политики. Если, конечно, сей документ – реальный план действий, а не книга, которой будут швыряться «свободовцы»…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»