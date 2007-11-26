В день присяги в Учебном центре ”Десна” (17 фото)
06:39, 26 ноября 2007Разное
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25 ноября присягу приняли 4 тыс. солдат
25 ноября в 169-м учебном центре Сухопутных войск ВСУ ("Десна") принесли присягу на верность украинскому народу свыше 4000 солдат-срочников из разных регионов Украины. Это мероприятие считается самым масштабным в Вооруженных Силах Украины. На церемонию присяги воинские части традиционно приглашают родственников молодых солдат.
Фото Сергея Светлицкого / УНИАН
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