В день присяги в Учебном центре ”Десна” (17 фото)

25 ноября присягу приняли 4 тыс. солдат

25 ноября в 169-м учебном центре Сухопутных войск ВСУ ("Десна") принесли присягу на верность украинскому народу свыше 4000 солдат-срочников из разных регионов Украины. Это мероприятие считается самым масштабным в Вооруженных Силах Украины. На церемонию присяги воинские части традиционно приглашают родственников молодых солдат. Фото Сергея Светлицкого / УНИАН

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