ЕС-ТС: Почему Украина соблазняет ради соблазнения, а не ради секса?

(игриво о серьезном)

Как ни странно это может прозвучать, но, помимо психоанализа личности, можно вполне осуществить и психоанализ нации, который может обнаружить, к примеру, невроз со специфическим анамнезом либо нарциссизм, характеризующий в массе своей современное общество, либо и вовсе психотические, неадекватные проявления.

Индуктивно психологическая картина мира выглядит, как большая клиника, переполненная «трудными» подростками, пытающими сепарироваться от родителей, мессиями, спасающими мир от вселенского зла или грядущей инопланетной экспансии, невротиками навязчивости, зацикленными на эмоционально ярком этапе своего развития, и особами с маниакально-депрессивными психозами, которые выплескивают свои массированные агрессивные импульсы на других в виде военных действий, терактов и пр.

И вот в таком котле страстей и не оглашенных вслух диагнозов, индивидуальных особенностей взросления и семейной обстановки, религиозных и этнокультурных различий возникают утопические трансграничные концепции в виде глобализации, или, например, Евросоюза и Таможенного союза. С точки зрения группанализа, любой союз или альянс действует во имя достижения определенной цели и распадается, когда цель достигнута либо когда достичь ее невозможно. Такую динамику дезинтеграции демонстрирует сегодня ЕС, которому не удалось, как предполагалось, занять лидирующую позицию в мире. Поучителен и пример СНГ, которое, не выполнив миссии «объединения всех земель русских», существует лишь формально.

История циклична и обречена на повторение, в том числе в своих самых величественных и трагических моментах. И происходит это отнюдь не по причине недостаточного анализа целей, поводов и прочих составляющих процесса, не столько из-за непроделанной работы над ошибками, не из-за «короткой памяти», которая стирает воспоминание о масштабах катастроф, и даже не из-за преемственности власти. Причина эндогенна, т.е. кроется во внутренних социопсихологических особенностях развития и становления нации.

Страны, как и люди, демонстрируют свой «характер», который сформировался у них в процессе становления государства, политической и этнонации. Он проявляется в способах осуществления внутренней и внешней политики, качестве дипломатических отношений с другими субъектами миропорядка, стремлении к мировому господству и ценностно-культурной экспансии.

Так, Российской Федерации крайне сложно отказаться от своих амбиций сверхдержавы, и она упорно осуществляет попытки хотя бы символически достичь былого могущества, возродив конгломерат держав на базе экономической экспансии под вывеской Таможенного союза. У России произошла фиксация в точке «проекта СССР», и теперь РФ — хочет она того или нет — не намеренно, на бессознательном уровне регрессирует, возвращается к этому энергетически нагруженному и сверхпритягательному этапу. По сути, это ничто иное, как невроз навязчивого состояния, сопровождающийся бесчисленными попытками достичь желаемого и получить разрядку напряжения путем навязчивых повторений.

Украина, к сожалению, не менее невротична. Ее метания во внешней политике с невозможностью сделать окончательный выбор — ЕС или ТС — явный признак истерички, которая соблазняет ради соблазнения, а не для достижения последующей сексуальной разрядки или установления стабильных отношений с партнером. Представители этого диагноза характеризуются особой склонностью к подтверждению своей привлекательности, значимости. Это такая позиция, когда осознание себя, собственная целостность и нужность происходит посредством других субъектов, которые однако никогда не могут рассчитывать на взаимность, поскольку они — лишь вечные соискатели и воздыхатели, которые дают кокетке необходимое ей чувство желанности. Процесс соблазнения и есть ее способ удовлетворения, тогда как сам секс для нее вторичен — он может изредка случаться, а может и не происходить (причем, без ущерба для личности истерички).

Люди не равны, общество не однородно, страны не ассимилированы. Без учета индивидуальных особенностей друг друга невозможно достичь понимания, которое снижает агрессивное восприятие, и выстроить продуктивные взаимоотношения. Невозможно также длительное время диктовать другому условия, загнав его в подчиненное положение, и настаивать на выполнении своих требований. Поскольку экономическое давление, внедрение правил и ограничений — это агрессия, зачастую такие меры воздействия рождают ответную агрессию либо в аналогичном ее выражении, либо в форме отрицания или действий наоборот, вопреки.

Именно этот сценарий неповиновения, активного сопротивления мы и наблюдаем в последние годы в отношениях Украины и РФ. Это практически финальная стадия сепарации в пубертатный период, когда гиперопека становится невыносимой и удушающей. Сложно прогнозировать, как пройдет свой пубертат Украина и как перенесет ее сепарацию Россия.

В любом случае, у меня — две новости: одна — хорошая, другая — тоже хорошая. Во-первых, Украину, как истинную истеричку, принудят к выбору, который она самостоятельно и по доброй воле не в силах произвести. Во-вторых, у Украины появится шанс на реализацию последовательной политики, прекращение метаний и соблазнений без цели всех подряд. А там, глядишь, и сексуальная жизнь наладится... :)

Екатерина Маркечко, политический психолог, психоаналитик