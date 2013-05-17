В Кременчуге каток врезался в Volkswagen
11:44, 17 мая 2013Разное
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В Кременчуге Полтавская области вчера вечером дорожный каток врезался в автомобиль Volkswagen. Люди не пострадали.
Пострадала только машина
Как сообщили УНИАН в Кременчугском отделе ГАИ, ДТП произошло 16 мая на ул. Некрасова.
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По официальным данным, работник местного дорожного ремонтно-строительного управления, управляя катком, не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль марки Volkswagen, который остановился впереди. Люди живы, легковая машина повреждена.
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