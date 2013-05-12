В Киеве в немецкий Opel врезался советский танк Т-34

Сегодня днем в Киеве на улице Саперно-Слободской танк Т-34, который принимал участие в реконструкции боевых событий времен Великой Отечественной войны в поселке Пирогово, совершил столкновение с автомобилем «Опель –вектра» немецкого производства.

Как сообщили УНИАН в столичном ГАИ, водитель легковушки и механик-водитель танка уладили инцидент на месте, не вызывая сотрудников ГАИ, составив так называемый европротокол о ДТП.

Также, по предварительным данным, виновником инцидента был водитель-механик танка.