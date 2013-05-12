В Киеве в немецкий Opel врезался советский танк Т-34
17:24, 12 мая 2013Общество
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В Киеве танк Т-34, принимавший участие в исторической реконструкции боевых событий, совершил ДТП.
Сегодня днем в Киеве на улице Саперно-Слободской танк Т-34, который принимал участие в реконструкции боевых событий времен Великой Отечественной войны в поселке Пирогово, совершил столкновение с автомобилем «Опель –вектра» немецкого производства.
Как сообщили УНИАН в столичном ГАИ, водитель легковушки и механик-водитель танка уладили инцидент на месте, не вызывая сотрудников ГАИ, составив так называемый европротокол о ДТП.
Также, по предварительным данным, виновником инцидента был водитель-механик танка.
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