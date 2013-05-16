В Пересопнице воспроизведут битву XIII века с литовцами
02:22, 16 мая 2013Разное
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В культурно-археологическом центре «Пересопница» под Ривне 25-26 мая состоится реконструкция битвы местных князей с литовцами.
Битва произошла в этой местности в 1246 году и упоминается в Галицко-Волынской летописи.
Об этом УНИАН сообщил директор комплекса «Пересопница» Николай Федоришин.
По его словам, участников действа будет свыше ста. В «Пересопницу» приедут реконструкторы из многих городов Украины и Вильнюса. Сейчас в селе Пересопница проходит подготовка к рыцарскому турниру.
Справка УНИАН. В XIII веке Пересопница была одним из главных городов Погорья, центром удельного княжества. В Галицко-Волынской летописи рассказывается как тогдашние жители под руководством своих князей Даниила и Василька победили в честном бою завоевателей – войска литовского князя Айшевно Рушковича.
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