В Пересопнице воспроизведут битву XIII века с литовцами

Битва произошла в этой местности в 1246 году и упоминается в Галицко-Волынской летописи.

Об этом УНИАН сообщил директор комплекса «Пересопница» Николай Федоришин.

По его словам, участников действа будет свыше ста. В «Пересопницу» приедут реконструкторы из многих городов Украины и Вильнюса. Сейчас в селе Пересопница проходит подготовка к рыцарскому турниру.

Справка УНИАН. В XIII веке Пересопница была одним из главных городов Погорья, центром удельного княжества. В Галицко-Волынской летописи рассказывается как тогдашние жители под руководством своих князей Даниила и Василька победили в честном бою завоевателей – войска литовского князя Айшевно Рушковича.