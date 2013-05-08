Вице-премьер: транспортные коридоры могут заметно повысить ВВП Украины

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, представляя Концепцию стратегии развития автодорожного хозяйства на заседании правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра.

«Украина имеет колоссальный транзитный потенциал. Но в Украине нет ни одного транспортного коридора, который на всей протяженности состоит из дорог первой категории. При создании таких дорог в рамках транспортных коридоров Юг-Север, Запад-Восток, Черноморский бассейн – Восточная Европа – Россия, Юго-запад – Юго-Восток потенциал роста ВВП страны составит до 5%», - сказал он.

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Вилкул подчеркнул, что ключевые автомобильные транзитные потоки через нашу страну совпадают с основными внутренними автодорогами Украины и идут по четырем направлениям. Поток Север-Юг (на котором около 50% дорог первой категории) обеспечивает 46% транзитного товарооборота, поток Восток-Запад (около 25% дорог первой категории) - 24% транзита.

Поток из Черноморского бассейна в Восточную Европу и Россию с долей дорог первой категории в 30% составляет 20% транзитного товарооборота. Еще меньше доля дорог первой категории – около 2% - на маршруте Юго-Запад - Юго-Восток, который обеспечивает 3% транзита.

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Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры намерено реформировать систему управления дорожным строительством до конца 2013 года.

На заседании Кабмина 13 марта премьер-министр Украины Николай Азаров объявил об инициативах в изменении государственного управления автодорожной отраслью. В первую очередь речь идет о том, что необходимо разделить функции проектирования строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог.