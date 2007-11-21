Fiat Linea российской сборки будет стоить 16 тысяч долларов

Компания "Северсталь-Авто" планирует в начале следующего года начать на своем новом сборочном предприятии в Елабуге выпуск коммерческих автомобилей Fiat Ducato и седанов гольф-класса Fiat Linea, стоимость которых в базовой комплектации составит около 18 и 16 тысяч долларов соответственно. Об этом сообщает Прайм-ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора "Северсталь-Авто" Вадима Швецова.

По его словам, Fiat Ducato будет выпускать в 14 различных модификациях, включая фургон, комби, микроавтобус, а также специальные версии этого автомобиля для инвалидов, ГИБДД и для работы в качестве машин "скорой помощи" и школьных автобусов. Какими двигателями Ducato станет оснащаться пока не известно.

Также пока нет информации о том, какие именно моторы планируется предлагать для Fiat Linea российской сборки. Однако можно отметить, что на других рынках этот автомобиль комплектуется дизелем объемом 1,3 литра и двумя бензиновыми агрегатами объемом 1,4 литра - атмосферным и с турбонаддувом – мощностью 77 и 120 лошадиных сил соответственно.

Помимо этого, к концу 2008 года на заводе в Елабуге начнется штамповочный выпуск деталей для Ducato. Впоследствии уровень локализации производства достигнет 70-80 процентов.

Напомним, что в настоящее время "Северсталь-авто" уже выпускает на заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах две модели Fiat – легковой Albea и коммерческий Doblo.

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