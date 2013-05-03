ГТС Украины нужна с газом, а не как фаллический символ оппозиции

26 апреля 2013 года в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект № 2937, которым предлагается снять запрет на приватизацию госпредприятий, дочерних предприятий НАК "Нафтогаз Украины", а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации.

Он моментально вызвал критику оппозиции. Как же, «антинародный режим» сдает последнее «народное достояние»!

Вот, посмотрите, как убедительно и горячо заявил по этому поводу Арсений Яценюк. 27 апреля 2013 года он выступил на митинге в Сумах, сказал: «правительство хочет приватизировать, а точнее говоря, украсть объекты государственной собственности – ГТС. Хотят либо себе передать эту ГТС, или передать ее соседнему государству без любого конкурса».

А что, у Олега Тягныбока высказаться хуже получилось?

Послушаете его слова 27 апреля 2013 года. Как мощно сказано: «после многих месяцев спекуляций по поводу ГТС, режим Януковича официально подтвердил свое желание отказаться от контроля над украинской ГТС в пользу Кремля, тем самым совершив государственную измену, поскольку передача Российской Федерации украинской ГТС поставит жирный крест на любых шагах Украины в энергетической независимости».

Олег Тягныбок в приступе благородного гнева высказывает и конкретные предложения – что надо делать нашей стране. Цитата из его выступления: «надо направить все усилия украинской дипломатии на координацию действий с другими странами-транзитерами российских энергоносителей с целью создания реального противовеса монопольному влиянию российского "Газпрома" - своеобразного картеля транзитеров по аналогии с ОПЕК».

Мне иногда кажется, что ГТС Украины по каким-то малопонятным причинам оказалась для оппозиции в нашей стране своеобразным фаллическим символом. Почему именно ГТС, а не украинские черноземы, мне сказать трудно.

Но одно понятно: ГТС Украины имеет ценность только с российским газом. ГТС Украины без российского газа – это ржавая труба ниже стоимости металлолома, на который ее можно продать. Ведь этот металлолом еще их земли выковыривать надо!

Я глубоко разделяю озабоченность Арсения Яценюка, только не очень ее понимаю. Когда он говорит о том, что «правительство хочет приватизировать, а точнее говоря, украсть объекты государственной собственности – ГТС», то я не понимаю, - а как можно украсть то, что и так тебе пренадлежит?

Я не понимаю, что означает «передать ГТС соседнему государству без любого конкурса». Почему? Я не знаю о желающих принять участие в таком конкурсе.

Вот посмотрите как, опять-таки, как у него хорошо получается, убедительно и горячо заявил по этому поводу Арсений Яценюк 27 декабря 2011 года: «к созданию газотранспортного консорциума должны быть привлечены, вместе с Россией, европейская и американская стороны. Нам важно увидеть в консорциуме Европейский Союз, настоящих европейцев, тех, кто поможет, с одной стороны, инвестировать в ГТС, а с другой, сбалансирует россиян. Нам также важно было бы здесь увидеть американцев. Это баланс“.

Все правильно. Кроме одного. Это не план. Это очень хорошая мечта.

Но один маленький вопрос: а почему же Яценюк не сделал этого, когда работал министром иностранных дел? Или он уже вытеснил эту свою работу из собственного сознания?

27 апреля 2013 года Арсений Яценюк, кроме всего прочего, заявил, что в рамках саммита Украина-ЕС был подписан меморандум о модернизации газотранспортной системы, а «потому эксплуатация ГТС должна происходить Украины совместно с нашими европейскими партнерами, как было написано в соответствующем меморандуме правительства Юлии Тимошенко».

Очень правильная идея. Самое главное – своевременная 27 апреля 2013 года. Это отголоски хлестаковщины «оранжевого периода» украинской истории.

3 сентября 2009 года Григорий Немыря, тогда вице-премьер по евроинтеграции, заявил, что в октябре-ноябре 2009 года Еврокомиссия и еще две европейские структуры выделят 1,5-2 млрд. долл. для модернизации украинской ГТС. И что? Все закончилось пшиком. Пар ушел в свисток.

Позиция Олега Тягныбока – нелогична по-другому.

Это очень мощно сформулировано: «режим Януковича официально подтвердил свое желание отказаться от контроля над украинской ГТС в пользу Кремля, передача Российской Федерации украинской ГТС поставит жирный крест на любых шагах Украины в энергетической независимости».

Газ поставляется из России в Центральную и Западную Европу несколькими газопроводами, которые обходят территорию Украины. Прошли те времена, когда наша страна была монополистом в транзите газа. Тягныбок, призывая к неуступчивости России в вопросе украинской ГТС, фактически провоцирует Кремль отправлять побольше газа «Северным потоком» и белорусской ГТС, дает аргументы в пользу строительства «Южного потока».

Тягныбок должен ответить на следующие вопросы.

Что лучше для нашей страны – труба с газом или пустая труба?

Если Тягныбок прав, и «передача Российской Федерации украинской ГТС поставит жирный крест на любых шагах Украины в энергетической независимости», то означает ли это, что энергетически независимая Украина – это Украина с пустой трубой для прокачки газа?

Что лучше для Украины – участвовать в транзите российского газа или отказаться от этого заработка для госбюджета?

Понимает ли он, что пустая труба, а она такова, если по ней будут прокачивать менее 60 кубических метров газа ежегодно, ставит крест на нашей стране как транзитере газа?

Заявление же Тягныбока о том, что «надо направить все усилия украинской дипломатии на координацию действий с другими странами-транзитерами российских энергоносителей с целью создания реального противовеса монополистическому влияния российского "Газпрома" - своеобразного картеля транзитеров по аналогии с ОПЕК» - вообще ставит его в один ряд с Остапом Бендером.

Создать «картель транзитеров» - блестящая идея. Но что для этого надо?

Я предлагаю назначить лично Олега Тягныбока ответственным за создание и функционирование такого картеля.

Сам Тягныбок будет отвечать за то, чтобы у власти в Беларуси, Болгарии, Словакии, Румынии, Греции всегда были люди, политическое влияние «Газпрома» на которых было меньшим, чем влияние Олега Ярославовича.

Кроме этого, я уверен, что Тягныбок справится с задачей изменения политической линии в ФРГ. Он сделает так, чтобы от власти в Германии отказались все пророссийские круги, которые мешают созданию этого картеля транзитеров.

И третья задача, которую по силам решить Тягныбоку: физически заставить Кремль, вплоть до угрозы международных санкций, обеспечивать украинскую трубу газом.

После этого наступит всеобщий мир и благоденствие.

А если серьезно, то надо считаться с такими факторами.

20 марта 2013 года посол ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что «Киев должен конкретизировать предложение об участии Евросоюза в возможном газотранспортном консорциуме». По его словам, "газотранспортная система принадлежит Украине. Поэтому ЕС не придет с какими-то предложениями, это - украинский вопрос, Украина должна пригласить ЕС. Но никаких конкретных предложений нет".

Это противоречит другому заявлению - еврокомиссара по энергетике Гюнтера Оттингера от 23 марта 2012 года о том, что вопрос инвестирования модернизации 1-й очереди украинской ГТС уже решается и, что речь идет о сумме в 300 млн. евро на модернизацию участка Уренгой-Помары-Ужгород.

Да, нас в последнее время не подводит Польша.

9 апреля 2013 года президент этой страны Бронислав Коморовский заявил, что «Польша не будет участвовать в газовых проектах РФ в ущерб Украине».

Но ужесточается позиция России.

Мало того, что 21 марта 2013 года премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Россия будет участвовать в газовом консорциуме с Украиной, только если Киев выйдет из нескольких международных энергетических договоров», но «Газпром» еще и отказался от «круглого стола» в Брюсселе – совместного с украинскими и евросоюзовскими партнерами. Формальный повод – дата не устраивала, 3 мая.

Вот так и получается, что дело спасения украинской трубы, наполнения ее газом – прежде всего задача самой Украины. Нашей стране надо возможности транзита сохранить, для чего нужен российский газ. А для этого заинтересовать Кремль как можно большими объемами прокачки газа через территорию Украины.

Конечно, нынешней власти при этом пригодилась бы и помощь оппозиции. Если та действительно может хоть чем-то помочь, в чем я, откровенно говоря, сомневаюсь. Ибо бросаться словами - не мешки ворочать, скажем прямо.