В Киеве на Печерске прорвало трубу: люди сидят без воды

В Киеве на Печерске произошла авария водопроводных систем, в результате которой три многоэтажных жилых дома остались без воды.

По сообщениям жителей, вода в домах исчезла еще вечером 19 ноября, и сегодня они берут ее в специальной машине «Киевводоканала» для доставки питьевой воды.

Как сообщили УНИАН в самом «Киевводоканале», вчера по ул. Резницкой, 18 на подводке на бойлер произошел разрыв чугунной трубы диаметром 150 мм. Из-за многочисленных кабельных сетей специалистам пришлось вручную докапываться до поврежденной трубы. На данный момент авария устраняется, и воду в дома должны подать сегодня ориентировочно в 19.00.

В Генеральной прокуратуре Украины, которая расположенная по соседству (вул.Резницкая, 13/15), вода не пропадала.