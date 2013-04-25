Посол Бразилии предлагает провести в Киеве карнавал

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, председатель КГГА Александр Попов провел встречу с Антонио Фернандо Круз де Мелло, во время которой стороны обсудили инициативу посла о проведении в мае 2014 года в столице Украины «Бразильского карнавала».

Председатель КГГА отметил, что за 12 лет побратимских отношений между Рио-де-Жанейро и Киевом широкомасштабных мероприятий в знак такой дружбы никогда не проводилось, и потому предложил рассмотреть возможность проведения карнавала именно в рамках побратимских связей.

«Предлагаю еще раз встретиться летом этого года, обсудить все детали, рассмотреть смету мероприятия и возможность проведения карнавала за спонсорские средства. После этого мы сможем более детально обсудить реализацию этой инициативы в Киеве», – отметил А.Попов.

Планируется, что карнавал состоится при поддержке ведущих режиссеров и продюсеров Рио-де-Жанейро, участие в карнавале примут известные бразильские и украинские танцевальные школы самбы.

Предварительная концепция мероприятия «Бразильский карнавал в Киеве» предусматривает карнавальное шествие на Майдане Незалежности и улице Крещатик. Кроме того, предлагается организовать выступления в формате «квинтэссенция карнавала» с участием 40 танцоров в виде концертов в 12 главных городах Украины.