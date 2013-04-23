Мужчина выпал из окна 5-го этажа

Об этом сообщает пресс-служба УГСЧС в Винницкой области.

По сообщению, в воскресенье вечером поступило сообщение, что 54-летний житель областного центра выпал из окна собственной квартиры, расположенной на пятом этаже.

Пострадавший с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма» доставлен в реанимационное отделение скорой медицинской помощи.

В настоящее время потерпевший находится в сознании, состояние - средней тяжести.