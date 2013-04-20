На трассе Киев–Знаменка сгорели две иномарки: один из водителей погиб

В Корсуне-Шевченковском районе Черкасской области на 130 км автодороги Киев–Знаменка произошло ДТП, в результате которой сгорели две иномарки и один из водителей погиб.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, 54-летний водитель автомобиля "Черри–Амулет", житель с. Драбовка, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Опель–Комбо" под управлением 48-летнего жителя Киева. От удара оба автомобиля загорелись, и были уничтожены огнем.

В результате ДТП водитель автомобиля "Черри" получил смертельную травму, а водитель "Опеля" получил перелом бедра, политравму.