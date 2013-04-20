На трассе Киев–Знаменка сгорели две иномарки: один из водителей погиб
17:20, 20 апреля 2013Разное
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В Черкасской области в результате ДТП сгорели две иномарки, один из водителей погиб.
Киевлянин - в больнице
В Корсуне-Шевченковском районе Черкасской области на 130 км автодороги Киев–Знаменка произошло ДТП, в результате которой сгорели две иномарки и один из водителей погиб.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, 54-летний водитель автомобиля "Черри–Амулет", житель с. Драбовка, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Опель–Комбо" под управлением 48-летнего жителя Киева. От удара оба автомобиля загорелись, и были уничтожены огнем.В результате ДТП водитель автомобиля "Черри" получил смертельную травму, а водитель "Опеля" получил перелом бедра, политравму.
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