Смертельное ДТП в России: травмированы семеро украинцев

Как сообщает ТСН, на 361-м километре автодороги "Украина" столкнулись легковой автомобиль "Опель-Зефира" и микроавтобус "Мерседес-Спринтер".

По данным пресс-службы регионального УМВД, микроавтобус перевозил граждан Украины.

В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм погибли на месте, а семь пассажиров микроавтобуса госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд "Опеля" на встречную полосу движения. Теперь выясняются все обстоятельства ДТП.

В то же время, ИТАР-ТАСС сообщает о восьми пострадавших в этой автокатастрофе. Также отмечается, что, по предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля "Опель", в котором находились двое граждан Таджикистана, на встречную полосу движения.