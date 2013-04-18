Янукович и «многовекторность»: шаг к ЕС

Как-то один из бывших украинских президентов, поясняя зарождающуюся внешнюю политику «многовекторности», сказал: у Украины должен быть только один интерес – национальный. Похоже, власть окончательно поняла, что полушаги в направлении евроинтеграции играют только на руку Кремлю, ослабляя переговорные позиции Украины в вопросе цены на газ или выгодного сотрудничества с Таможенным союзом.

Давеча президент Янукович сказал любопытную фразу: Украина ставит перед собой амбициозную задачу – подписать Ассоциацию с ЕС в ноябре 2013 года. Это один из самых четких мессиджей Януковича за последние годы, касающийся вопросов внешней политики. И его услышали – как в Брюсселе, так и в Кремле.

Интересно, что Украина в 2013 году изменила тактику переговоров с Евросоюзом. Раньше мы ходили с «протянутой рукой», молча «проглатывая» переносы саммитов Украина-ЕС и сроков подписания Ассоциации. Теперь Украина конкретно настаивает – Ассоциация выгодна непосредственно и самому Евросоюзу. И в этот есть свой резон.

Ведь что по большому счету представляет собой Ассоциация с ЕС? Это расширение экономических связей между Украиной и Евросоюзом. И в первую очередь – в рамках Зоны свободной торговли. Есть, конечно, еще перспектива членства – но вряд ли об этом можно серьезно говорить ближайшие годы, поскольку сам Евросоюз находится в глубоком кризисе. И неизвестно – останется ли вообще в ближайшие годы данная наднациональная структура монолитной.

Нужна ли Украина Европе? Мы является одним из крупнейших торговых партнеров ЕС. К примеру, в 2012 году экспорт украинских товаров в ЕС, по данным Госкомстата, достиг 17 млрд. долларов, импорт европейских товаров в Украину– 26, 1 млрд. долларов. При этом европейский импорт из года в год постоянно увеличивается. Так что, по сути, украинские рынки в кризис спасают экономику Европы. А Зона свободной торговли между Украиной и ЕС, которая пока только парафирована, предусматривает уменьшение таможенных пошлин для европейских товаров, в чем непосредственно должен быть заинтересован бизнес и политики Европы.

Реакция Евросоюза на скорейшее стремление Украины подписать Ассоциацию – пока неоднозначная. Есть ряд лоббистов, готовых поддержать нашу страну. Это Польша, Эстония, Литва, Чехия. То есть – молодые члены ЕС. Также лоббирует расширение сотрудничества комиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюлле. Есть колеблющиеся страны – Италия, Франция.

Пока негативно, несмотря на общие фразы, к евроинтеграции Украины относится немецкий канцлер Ангела Меркель. После заявления Януковича о желании подписать Ассоциацию в 2013 году, Меркель отреагировала молниеносно: мол, Украина не готова к Ассоциации – как из-за дела Тимошенко, так и проблем с правовой системой.

Зная тесные отношения Германии с Россией, всячески вставляющей «палки в колеса» Украине, позиция Меркель вполне понятна. Но точка зрения Германии до ноября еще может поменяться.

Во-первых, Германия является крупнейшим экспортером товаров из стран ЕС в Украину. А с 2013 года – еще и альтернативным поставщиком газа. Поэтому бизнес-круги смогут надавить на Меркель.

Во-вторых, Украина тщательно выполняет все негласные рекомендации ЕС, необходимые для подписания Ассоциации, которые были выдвинуты в феврале месяце. В частности – был амнистирован Луценко, парламент готов голосовать за необходимые реформы. Если, конечно, оппозиция опять не заблокирует трибуну в «вышиванках» по какому-то незначительному для страны поводу.

В-третьих, самой Меркель еще необходимо выиграть на парламентских выборах в Германии в сентябре.

В то же время Украина четко пытается дать понять Европе: их рекомендации к реформам не должны переходить в политическую плоскость. Взять, к примеру, последний апрельский визит в Киев членов миссии ПАСЕ, которые мониторят ситуацию с демократией. С одной стороны – они похвалили реформу судебной системы. С другой – потребовали соблюдение верховенства права. С третьей – приветствовали амнистию Луценко. К какому выводу в итоге пришли – понимают только в самом ПАСЕ.

Вообще, одна из ключевых проблем непонимания между Украиной и ЕС – это двузначность рекомендаций и требований, которые можно по разному трактовать.

К примеру, демократическая конституционная реформ. А нужна ли Украине новая Конституция? И почему мы должны ее гнать до ноября 2013–го?

Или – обеспечение эффективной борьбы с коррупцией. Можно принять пару десятков самых лучших законов, но потом приедут наблюдатели и скажут, что в Украине все равно процветает коррупция.

Или – требование помиловать Тимошенко так же, как и Луценко. Как это сделать на практике, если помилование можно применить только тогда, когда заключенный отсидел половину срока?..

В любом случае, Украина старается выполнять все требования ЕС. Что, кстати, полезно для нашей страны хрупкой демократии, закостенелой бюрократии и тотальной коррупции.

Власть сделала ставку на бизнес-подход европейцев к Ассоциации с Украиной. И, наверно, оно и правильно. Поскольку под разговорами о верховенстве права всегда скрываются те или иные коммерческие интересы…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»