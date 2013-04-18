Кто сорвет джек-пот

В последнее время Министерство финансов снова «оживилось» в вопросе регулирования лотерейного рынка, который лишь несколько месяцев назад получил, собственно, регулирующий его закон. Так или иначе, в феврале сего года свет увидела новая законодательная инициатива авторства чиновников Минфина об отмене недавно принятого закона «О государственных лотереях в Украине», согласованного в свое время Минфином, и (внимание!) о моратории на выдачу лицензий на выпуск и проведение лотерей.



В этом контексте примечательно, что Министерство финансов предусматривает в Законе «О государственном бюджете на 2013 год» отчисления в государственный бюджет от проведения лотерей в размере только 864,4 тыс. грн. И это при том, что в 2012 году бюджет заработал на 3-х операторах лотерей более 300 млн. грн., а только за январь 2013 – отчисления составили более 30 млн. грн., уже превысив запланированную Минфином сумму.

Что в этом: халатность чиновников Минфина или попытка утаить доходы бюджета, в обход бюджетного законодательства? Ситуация проясняется, если принять во внимание то, что лицензии на выпуск и проведение лотерей заканчиваются у всех операторов в феврале – марте 2013 года. Фактически Минфин не может отказать в выдаче лицензий действующим операторам, ведь они соответствуют всем требованиям закона, в том числе и нашумевшему в свое время откровенно лоббистскому требованию о 10-летнем стаже работы на рынке лотерей, проведенному в текст лотерейного закона, надо полагать, самими операторами.

Таким образом, Минфин остается на обочине такого интересного, с точки зрения любого чиновника, процесса, как выдача лицензии оператору лотерей, которая, к тому же, выдается бессрочно. Это «возмутительное» обстоятельство и породило прилив законотворческой активности, которая, как уже отмечалось, никогда ранее не была присуща Министерству финансов в данной сфере. Ведь Минфин с октября 2012 года не смог привести даже собственные нормативные акты в соответствие новому лотерейному закону, но, в то же время, с завидной быстротой (менее, чем за неделю) провел через Кабинет Министров более чем неоднозначный нормативный акт, предполагающий по старой большевистской традиции разрушить весь старый мир (читай – Закон о государственных лотереях), не только не предлагая взамен никакой альтернативы, но и порождая, тем самым, риск формирования нелегального лотерейного рынка по образцу нелегального азартного.

Таким образом, Минфин недвузначно дал понять операторам лотерей, что получить лицензии так, как предполагалось, просто руководствуясь законом, не получится. Придется договариваться… А если нет? А если нет – ну что ж, тогда придется похоронить рынок государственных лотерей, создаваемый на протяжении последних 15 лет, современный закон о лотереях, соответствующий, с незначительными оговорками, лучшим европейским стандартам, по мнению не наших – европейских экспертов. Ну, на самом деле, что это все – даже пусть в совокупности с 0,3 млрд. грн. доходов госбюджета – в сравнении с интересом конкретного государственного чиновника, который сможет навсегда утратить свой единственный исторический шанс участия в процессе выдачи лотерейных лицензий?

Примечательно, что официальным основанием для такой радикальной инициативы Минфина стало проведение одним из операторов государственных лотерей игр на игровых автоматах под видом лотерей. Во-первых, проведение лотерей, визуализованных под игровые автоматы (т.н. видео-лотерейные терминалы), является достаточно распространенным в мире. Такая игра используется как безопасная альтернатива нелегальной азартной игры, которая, к тому же, является неплохим источником финансирования бюджета. Если оператор проводит такую игру – прекрасно! Если же оператор балуется проведением игр на игровых автоматах под видом лотерей – в чем же дело: проведите проверку, установите нарушение, примените соответствующий штраф, лишите лицензии, наконец! При чем здесь закон, вступивший в силу в октябре 2013 года? И это при том, что конкретный оператор проводил игру, вызвавшую такие нарекания у Минфина, уже несколько лет, а условия данной игры были (внимание!) согласованы Минфином тогда, когда лотерейного закона не существовало даже в проекте! Не правда ли – вопросов больше, чем ответов?

Что ответят на такой неординарный ход операторы лотерей – сдадутся или пойдут отстаивать свою правоту – неизвестно. Ведь лотерейный рынок, как и рынок азартного бизнеса, является одним из самых закрытых бизнес-клубов в государстве. Здесь все вопросы принято решать тихо, кулуарно, не привлекая к себе внимания. В любом случае, сегодня операторы лотерей проводят игры и после окончания срока действия лицензий, руководствуюсь прямым предписанием лотерейного закона. Однако бесконечно продолжаться этот процесс не сможет. Поэтому, с высокой долей вероятности, в ближайшее время мы все станем свидетелями отдельных внешних проявлений редкого по накалу страстей и стоимости постановки спектакля, действующие лица которого разыграют между собой увлекательнейшую в истории всего азартного бизнеса партию.

Доктор юридических наук, почетный президент ЮК Jurimex Данил Гетманцев