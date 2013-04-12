Десять обстоятельств, по которым Луценко не станет «украинским Махатмой Ганди»

Прошла всего неделя после президентского помилования Юрия Луценко, и ситуация вокруг его ближайшего будущего прояснилась.

Факты таковы.

Луценко сходил в эфиры на TVi и на 5 канал, лег в клинику «Оберіг» заниматься здоровьем.

За все время, которое прошло с момента его выхода из колонии в Мене, он не посетил митинг оппозиции – в Ровно, откуда к его родному Луцку – рукой подать. При этом он 12 апреля 2013 года приехал на партийное совещание с Юлией Тимошенко. Вместе с Арсением Яценюком и Александром Турчиновым.

Цель такого совещания читается невооруженным взглядом: приструнить Луценко, заставить его пообещать Тимошенко, что он полностью и безоговорочно поддержит Яценюка. Этим занимается сама Тимошенко, только этим может быть продиктовано присутствие Яценюка.

За несколько дней, которые прошли после выхода Луценко из колонии, он наговорил достаточно, чтобы начали нервничать и Яценюк, и Кличко, и Тягныбок.

Если убрать всю словесную популистскую «шелуху», то Луценко сказал:

1. Он не собирается стать четвертым лидером оппозиции. Эту фразу вполне правомерно истолковывать как то, что он собирается стать или единственным лидером оппозиции, или единственным сенсеем оппозиции, или единственным моральным авторитетом оппозиции.

2. Вместе с не попавшими в список «Батьківщини», его коллегами по майдану Стецькивым, Филенко, Бессмертным, он собирается сочинять некий план обновления и строительства Украины.

3. Он не хочет создавать партию, общественное движение, «реанимировать» «Народную самооборону».

4. Он видит себя организатором уличных акций оппозиции.

Таковы факты. Теперь – оценки.

Часть из сказанного Луценко – правда, часть – дымовая завеса для отвода глаз других лидеров оппозиции.

Луценко, безусловно, нуждается в том, чтобы подлечиться, для этого и выбрал клинику «Оберіг». Подлечится, а затем, возможно, и отдохнет.

Потом перед ним со всей неизбежностью станет вопрос, делать ли ему собственный политический проект. Ибо ничего другого Луценко просто не умеет делать. Просчитав эту опасность, Яценюк и вывозит его на контакт с Тимошенко в Харьков. Не доверяя никому, и в первую очередь, Луценко и Тимошенко, Яценюк решил лично присутствовать при том, как Тимошенко прикажет Луценко «любить» Яценюка.

Луценко, конечно, при Тимошенко должен обещать все, что угодно. Психологически он не таков, чтобы ей опираться. Яценюк здесь правильно просчитал.

При этом Луценко не сможет сдержать своего обещания «любить» Яценюка.

Первое. Луценко ну никак не может чувствовать себя кем-то ниже в иерархии оппозиции Яценюка, Кличко и Тягныбока. Он в 2004 году водил колонны, когда Кличко агитировал за Ющенко из далекого далека, а Яценюк подменял Тигипко в Нацбанке. И вы хотите, чтобы сейчас Луценко ушел в сторону?

Второе. Луценко откровенно «включает дурака», заявляя, что ему хватить роли учителя революционеров. Им учителя не нужны, они сами себе учителя.

Третье. Луценко откровенно «включает дурака», когда желает представить себя единственным моральным авторитетом оппозиции.

Что подходит «дедушкам» из движения «1 декабря» имени братьев Васюнык, то не подходит Луценко.

Четвертое. Не меньшее давление на Луценко, чем тот «приступ нежности», который он сегодня получает от Тимошенко, осуществляют Бессмертный, Филенко, Стецькив. Вот уж кто выпал из гнезда Яценюка. Вот слова Луценко о Бессмертном на TVi 8 апреля 2013 года: «я буквально завтра встречаюсь с человеком, которого считаю одним из самых недооцененных в украинской политике, - с Романом Бессмертным». Встреча произошла.

Бессмертный – не Луценко. Он крепче Луценко. Он не прогибается перед Тимошенко. Бессмертный еще во власти публично называл Тимошенко «шантажисткой» и «аферисткой». Вот цитата из его интервью «Главреду», 25 января 2005 года: «я не воспринимаю методов и механизмов управления Юлии Тимошенко. ...Юлия Владимировна по жизни шантажист. Вспомните стиль Тимошенко относительно Павла Лазаренко – это шантаж, еще раз шантаж, а затем сдача».

Пятое. В регионах – полно людей, «обиженных» Яценюком. Поставив в конкретном регионе начальника штаба из «Батьківщини», он «огорчил» человека из «Фронта змін», назначив начальником местного штаба представителя «Фронта змін», он отказал в доверии людям из «Батьківщини». Все это кадровый резерв Луценко, Бессмертного, Филенко и Стецькива.

Шестое. Слова Луценко о плане для Украины: дымовая завеса. Под предлогом «планирования» так удобно ездить по Украине и планировать акции протеста. Из акций на улице он попытается вернуться в большую политику.

Седьмое. Луценко уже начал наезжать на Яценюка, Кличко и Тягныбока. Вот его слова на TVi 8 апреля 2013 года: «я не поддерживаю такую игру масками в революцию. Каждый нормальный человек понимает, что в Тернополе на выходных восстания не происходят».

Восьмое. «Свобода» уже начала наезжать на Луценко. Юрий Михальчишин, «Главком», 10 апреля 2013 года: «после того, что Юрий Луценко заявлял в 2007-м году о своей довольно неординарной оценки роли Украинской повстанческой армии и национально-освободительного движения, его шансы на электоральном поле «Свободе» равны нулю». Как вы правильно понимаете, Михальчишину глубоко «по барабану» любые оценки Луценко всего на свете: он просто показал, как примерно Луценко будут «мочить».

Девятое. Максимум через месяц социологические опросы замеряют рейтинги Луценко, Яценюка, Кличко и Тягныбока. Тогда мы увидим, у кого он и сколько отбирает.

Десятое. После этого Луценко начнут мочить коллеги по оппозиции, он будет отвечать, а Тимошенко – жалеть, что она сидит в колонии и не может ежесекундно орать на оппозиционную свору.