Безальтернативное партнерство

Несмотря на обострение политических разногласий, Россия и Германия продолжают курс на долгосрочное стратегическое партнерство.

Берлин остается для Москвы самым надежным геополитическим партнером в Евросоюзе, а развитие отношений с Россией может помочь Меркель выиграть осенние выборы в Бундестаг. Для Германии стабильные поставки и уменьшение цены на российские энергоресурсы становятся особо актуальными в свете обеспокоенности немецкой промышленности возрастанием конкуренции со стороны США, получивших доступ к дешевому сланцевому газу.

Атмосфера недавней встречи президента России Путина и канцлера Германии Меркель была достаточно сдержанной, с явными намеками немецкой стороны на ухудшение состояния гражданского общества и режима работы неправительственных организаций в России. Это неудивительно на фоне обысков в российских офисах немецких Фонда Конрада Аденауэра близкого к партии Ангелы Меркель – ХДС, и фонда Фридриха Эберта, близкого к Социал-демократической партии Германии. Сотрудники фондов были вызваны в прокуратуру, а сами события получили резкую оценку немецких властей.

Накануне встречи с немецким канцлером Владимир Путин пытался объяснить российскую позицию, опираясь на жесткие нормы относительно иностранных НКО в США, но в результате еще более запутал журналистов и общественность. Ключевым моментом здесь выступил 1 миллиард евро, который, по словам Путина получили российские некоммерческие организации с начала 2013 года. По словам немецких экспертов, сумма явно завышена, а российский президент либо дезинформирован, либо пытается манипулировать цифрами.

При этих, однако, разногласиях, сложно спорить с тем, что между Россией и Германией сохраняется высокий уровень взаимных интересов. Например, в 2012 г. Россию посетили 375 тысяч граждан ФРГ, а россиянам в Германию за этот же период было выдано 380 тысяч шенгенских виз. Россия в прошлом году заняла 10-е место в рейтинге торговых партнеров Германии, в то время как ФРГ вышло на позиции российского торгового партнера №3. В России продолжает работу около 6 тысяч немецких компаний, в то время как в Германии – больше 5 тысяч российских. Однако разница экономических потенциалов двух стран остается слишком явной. Например, в 2012 году 80% российских товаров, поставленных в Германию, составило сырье, а больше половины немецкого импорта в РФ – продукция машиностроения.

Исходя из экономического базиса отношений Москвы и Берлина, Владимир Путин сделал акцент на развитии товарооборота. На церемонии открытия Ганноверской ярмарки Путин заявил об открытости России для взаимовыгодного сотрудничества с Германией, предлагая увеличить товарооборот до 100 миллиардов долларов с 74 млрд. в минувшем году. Президент особо отметил надежность российской экономики показавшей, по его словам, рост ВВП в 2012 году на уровне 3,4%. Интересно, что рекламируя перспективы бизнеса в России, Путин предложил немецкому бизнесу воспользоваться преимуществами Таможенного союза и единого экономического пространства, заявив, что правовая база евразийской интеграции полностью гармонизирована с нормами ВТО.

В то время как президент Владимир Путин убеждал немецких коллег в перспективности российской экономики, премьер РФ Дмитрий Медведев озвучил весьма настораживающие прогнозы. По его словам, «рост производства в России в начале этого года серьезно замедлился, ВВП по отношению к февралю 2012 года вырос на одну десятую процента, что может потребовать корректировки уже принятых решений». Особенно беспокоит Дмитрия Медведева снижение производства, низкая динамика строительства, розничной торговли и замедление общей инвестиционной деятельности. Это особенно актуально, учитывая выбывание Кипра из числа наибольших инвесторов России, да и Украины тоже.

Очевидно, что одним из центральных вопросов переговоров Путина и Меркель стала ситуация на Кипре и пути ее преодоления. Публичной стороной вопроса стало намерение России реструктуризировать кредит на 2,5 млрд. евро, предоставленный Кипру в 2011 году сроком на 4,5 года. Непубличной – механизмы возврата части российских капиталов и предотвращение повторения «кипрского прецедента» по отношению к крупному российскому капиталу. Позиция Меркель, состоящая в том, что с причинами кризиса на Кипре помогут справиться новые механизмы банковского надзора и страхования вкладов, четко демонстрирует повышение уровня контроля происхождения капиталов и их «чистотой» на территории ЕС.

Принимая во внимание противоречивый контекст российско-немецких отношений, Украина имеет высокие шансы на привлечение повышенного интереса Берлина к себе. Это может касаться целого комплекса вопросов. Один из базовых – энергетика. Германия, начиная с 2012 года, заметно активизировалась на украинском направлении. Подтверждение, - соглашение «Нефтегаза Украины» и немецкой «RWE Supply & Trading» на поставку 5 млрд. куб. м. газа в 2013 году, кредит «Deutsche Bank» на реконструкцию ГТС Украины, немецкая поддержка развития альтернативной энергетики в Украине. Не следует забывать, что и еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер (однопартиец Ангелы Меркель) активно включился в процесс удержания Украины от создания двухстороннего (без участия ЕС) консорциума по управлению украинской ГТС и поставкам российского газа через Украину в Европу. Другой вопрос – визовый. После принятия Верховной Радой закона об упрощении оформления виз с ЕС, Брюссель имеет все шансы значительно быстрее облегчить визовый режим с Киевом, чем с Москвой.

Продолжая курс на партнерство с РФ, Берлин заметно активизировал свои интересы в Украине. Такой интерес со стороны Германии может поспособствовать не только подписанию Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, но и расширению присутствия немецких инвесторов и компаний в разных секторах украинской экономики. Эта ситуация даст возможность Киеву вести собственную игру при сохранении баланса интересов Москвы и Берлина. Остается открытым вопрос наличия исполнителей для такой своей партии.

Роман Рукомеда, политический эксперт