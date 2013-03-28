Чем Саша лучше Лени Космоса?

Неизбывная склонность представителей власть имущих к начальственному прямодушию («знатоки» японского даже термин знают такой – «хатахама», то бишь кабинет начальника) общеизвестна. К страдающим такой болезнью многих высокопоставленных чиновников можно отнести.

Правда, были сомнения у меня на счет одного человечка – нынешнего столичного градоначальника Александра Попова. Все-таки парень простой и не заносчивый. Скромен в быту и богатства с неба не хватает, как многие его однопартийцы и единоверцы.

Но сегодня господин Попов окончательно развеял мои сомнения — он такой же, как и все остальные. Что случилось?

Да, собственно ничего. Просто Александр Павлович, вместо того, чтобы попросить прощения у киевлян и пообещать, что больше такого разгильдяйства, а также цинизма и равнодушия к судьбе замерзающих в автомобильных пробках людей больше не повторится, сказал, что ему не стыдно за свою работу.

Но самое главное — Попов выдал себя другим изречением, дав понять, что мнение киевлян ему глубоко до одного места. А как еще иначе понимать вот эти слова: «Насчет того, насколько профессионально я сделал это, насколько я организовал этот процесс – это уже сделает (выводы), безусловно, и Кабинет министров, и президент».

Хотя, чему удивляться? Все правильно — Попова Киев не избирал. Его назначили. А кто назначил, перед теми он и ответственен. Вот если бы Азаров застрял в снегу и надолго — вот это происшествие. Или президент Виктор Янукович сутки из-за снежных заносов не смог бы выехать на работу. Вот это трагедия. Здесь бы позорной отставки не избежать.

А так, подумаешь, люди сутки простояли в пробках на улицах Киева. Ведь никто (по официальным данным) не умер, никто не замерз. Кстати, один из руководителей МЧС так и заявил: действия властей во время снежной бури следует считать грамотными потому, что никто в пробках не умер. Ну, просто образец начальственного прямодушия.

Если бы Попов был избранным мэром, все как раз было бы наоборот — тогда снег чистили бы в первую очередь не на улице Банковой, а возле какой-нибудь больницы.

Будь Попов мэром, он бы обратил внимание и на ежедневно возникающие в Киеве автомобильные пробки. Ведь зачастую дополнительных средств для решения их проблемы не нужно — достаточно толково управлять транспортными потоками.

Меня удивляет и другой факт. Огромное количество граждан на собственной шкуре испытали хваленый профессионализм действующей власти. Зачем тогда же врать и называть цифры о выведенной технике и людях, если все знают — в пятницу и первую половину субботы власть пальцем о палец не ударила.

В этой связи эксперты не зря говорят: «мэрских» выборов в Киеве не было и в ближайшее время не будет. Ведь даже те, кто собирался голосовать за Попова, теперь крепко подумают об этом.

Напоследок не могу не вспомнить и высказывания лучшего знатока украинского языка – Николая Азарова. В сентябре 2010 года мне пришлось слушать выступление премьера на проходившем в Ялте муниципальном форуме. Так, вот тогда Николай Янович, чтобы направить мэров городов на путь истинный, пересказал свой разговор с мэром всея Украины Черновецким: «Я ему говорю: Леонид Михайлович, убери снег с улиц. А он мне: зачем? Через месяц, полтора, два он растает. Я ему в ответ: Леня, кончай дурака валять! Бери лопату, выводи машины, и убирай, иначе мы тебя уберем».

Я, вспоминая высказывания Азарова, хочу спросить: а разве Саша лучше Лени?

Николай Бабич