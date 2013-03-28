Информаторы таблоида получили тюремный срок

40-летний бывший констебль Алан Тирни получил 10 месяцев тюрьмы по обвинению в том, что за 1250 фунтов стерлингов раскрыл газете подробности ареста матери футболиста Джона Терри, а также ареста гитариста The Rolling Stones, обвиненного в избиении подруги.

31-летний бывший сотрудник тюрьмы Ричард Транкфилд был приговорен к 16-месячному заключению за то, что предоставлял журналисту The Sun закрытые данные об убийстве двух мальчиков, совершенном в 1993 году. За переданную информацию Транкфилд получил от газеты 3500 фунтов.

Еще один полицейский, имя которого, как и раскрытая им информация, не разглашаются, получил два года тюрьмы. В ходе процесса все трое подсудимых признали свою вину, передает Лента.ру.